İngiltere Ekonomisi Ocakta Yüzde 0,2 Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Ekonomisi Ocakta Yüzde 0,2 Büyüme Kaydetti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi Aralık 2023'teki küçülmenin ardından ocakta yüzde 0,2 büyüme kaydetti. Hizmet sektörü büyümeye en fazla katkı sağlarken, sanayi ve inşaat sektörleri ise küçüldü.

13.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
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İngiltere ekonomisi ocakta yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi Aralık 2023'teki yüzde 0,1'lik küçülmenin ardından ocakta yüzde 0,2 büyüdü.

İngiltere ekonomisi Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 daraldı.

Hizmet sektörü yüzde 0,2 büyüyerek ocaktaki ekonomik büyümeye en fazla katkı sağlayan sektör oldu, ancak Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde önceki üç aylık döneme kıyasla büyüme göstermedi.

Sanayi sektörü hem ocakta hem de Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,2 küçüldü. İnşaat sektörü, ocakta yüzde 1,1 büyürken, söz konusu üç aylık dönemde yüzde 0,9 daraldı.

Kaynak: AA

Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Ekonomisi Ocakta Yüzde 0,2 Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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