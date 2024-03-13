İngiltere ekonomisi ocakta yüzde 0,2 büyüme kaydetti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi Aralık 2023'teki yüzde 0,1'lik küçülmenin ardından ocakta yüzde 0,2 büyüdü.
İngiltere ekonomisi Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 daraldı.
Hizmet sektörü yüzde 0,2 büyüyerek ocaktaki ekonomik büyümeye en fazla katkı sağlayan sektör oldu, ancak Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde önceki üç aylık döneme kıyasla büyüme göstermedi.
Sanayi sektörü hem ocakta hem de Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,2 küçüldü. İnşaat sektörü, ocakta yüzde 1,1 büyürken, söz konusu üç aylık dönemde yüzde 0,9 daraldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl enerjide yeni keşiflerin beklendiğini belirterek, Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacaklarını söyledi. Bayraktar, petrol ve doğal gaz keşiflerinden enerjide tam bağımsızlığa, nükleer enerjiden yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası (İSTETO), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Her Teknisyene bir Stajyer" projesi başlatıyor.
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı düzenledi. Tatbikata Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü, işletme şefleri ve yangın işçileri katıldı. Eğitimde yangın çıkış nedenleri, müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi.
Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde trafikten men edilen ya da ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin deposuna gönderilen motosikletler, sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor. Hurdaya çıkan motosikletler tırlar yardımı ile İzmir Aliağa'da bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri dönüşüm için gönderildi.
TCDD Genel Müdürlüğü, 15 Mart-30 Nisan'da Gebze-Adapazarı, Halkalı-Uzunköprü, Pehlivanköy-Kapıkule, Gebze-Halkalı, Arifiye-Enveriye ve Halkalı-Muratlı hat kesimleri ile gar ve istasyonlarda otla mücadele için ilaçlama yapılacağını duyurdu. İlaçlama çalışmaları sırasında vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları önemle vurgulandı.
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