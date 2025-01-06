İngiltere Hizmet Sektöründe Siparişler Durma Noktasında

Ekonomi

İngiltere hizmet sektöründe geçen yıl aralıkta yeni siparişler durma noktasına gelirken, hizmet sektörü tedarikçileri 2025 için hala temkinli olduklarını raporladı.

S&P Global, İngiltere'nin 2024 Aralık ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Buna göre, hizmet PMI Kasım 2024'teki 50,8 seviyesinden aralıkta 51,1'e hafif yükseliş gösterdi.

Hizmet sektörü aktivitesi büyüme bölgesi olan 50 seviyesinin üzerinde kalmasına rağmen, sektördeki yeni siparişler aralıkta durma noktasına geldi.

Tedarikçiler, 2025'e yönelik temkinli yaklaşımlarını sürdürdüklerini belirtirken, aralıkta Ocak 2021'den beri görülen en hızlı istihdam düşüşü kaydedildi.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektöründe geçen yıl aktivitenin kısıtlı artış gösterdiğini belirterek, "Yeni gelen siparişler neredeyse durma noktasına gelerek yılı kapattı. Ekonomiye ilişkin endişeler iş dünyası ve tüketici güveninin büyüme ivmesinde önemli bir kayba yol açtı." ifadelerini kullandı.

Artan girdi fiyatlarındaki yükselişin de "kasvetli görünüme" katkıda bulunduğunu kaydeden Moore, durgun talep koşulları ve istihdam maliyetlerindeki artışlarla karşı karşıya kalan birçok hizmet tedarikçisinin aralıkta personel alımlarını azalttığını ve ertelediğini aktardı.