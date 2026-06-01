İngiltere İmalat PMI 4 Yılın Zirvesinde
İngiltere İmalat PMI 4 Yılın Zirvesinde

01.06.2026 12:52
İngiltere’de imalat sanayi PMI, mayıs ayında 53,9 puanla son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,9 puanla son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence, İngiltere'nin mayıs ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayi PMI mayısta 53,9 puanla son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. İmalat sanayi PMI nisanda 53,7 puan olmuştu.

Öte yandan, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının kesilmesiyle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketler, ham madde kıtlığı ve artan satın alma maliyetleri gibi konularda önemli zorluklar yaşamaya devam etti.

İngiltere'deki üreticiler, mayıs boyunca girdi fiyatları ve tedarik zincirleri üzerinde belirgin şekilde baskı yaşadıklarını bildirirken satın alma maliyetlerindeki artış hızı da yaklaşık son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomik Göstergeler Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mayısta üretimdeki büyüme ve iş dünyasındaki iyimserliğin son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla İngiltere imalat sektöründeki toparlanmanın hız kazandığını belirtti.

Ancak bu toparlanmanın sürdürülebilirliğinin "şüpheli" olduğunu kaydeden Dobson, "Son dönemde üretimdeki genişlemeyi tetikleyen artış, imalatçılar ve müşterilerinin, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle beklenen fiyat artışlarını ve tedarik zinciri aksaklıklarını hafifletmek amacıyla alımlarını öne çekmelerine bağlı. Müşteriler yeterli güvenlik stoklarını oluşturduklarında bu toparlanma azalacaktır. Jeopolitik belirsizlik, Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı gibi önemli ulaşım güzergahlarına yönelik riskler tehdit oluşturmaya devam ettiği sürece, bu durum üreticileri kısıtlamaya ve büyümeyi riske atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

