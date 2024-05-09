İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Politika faizinde değişiklik planlı değil - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Politika faizinde değişiklik planlı değil

İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Politika faizinde değişiklik planlı değil

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyondaki düşüşe rağmen politika faizinde bir değişiklik planlarının olmadığını belirtti. Bailey, haziran ayındaki toplantıdan önce enflasyon ve iş gücü piyasası verilerini değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, yüksek ücret artışlarının da hafiflemeye başladığını ifade etti.

09.05.2024 16:28
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyondaki düşüşe rağmen henüz politika faizini indirebilecekleri bir noktada olmadıklarını belirterek, "Haziran ayındaki toplantımızdan önce iki kez enflasyon ve bir de iş gücü piyasası verisini değerlendireceğiz. Açık olayım, haziranda politika faizinde bir değişiklik ne ihtimal dışında ne de planlı." dedi.

Bailey, Para Politikası Kurulunun (PPK) politika faizini yüzde 5,25'te sabit bırakma kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında, enflasyonda artışa yol açan "küresel büyük şokların" etkisinin azalmaya başladığını söyledi.

İngiltere'de yıllık enflasyonun yüzde 3 seviyesine yaklaştığını ve gelecek aylarda BoE'nin hedefi olan yüzde 2'ye gerilemesini beklediklerini dile getiren Bailey, "Tüm bu gelişmeler cesaret verici ancak henüz banka faizini düşürebileceğimiz bir noktada değiliz. Önümüzdeki dönemde gelecek ekonomik verilere göre karar vereceğiz. Bununla birlikte verilerde artık daha az sürpriz yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu da normal ekonomik dönemlere döndüğümüzün bir işareti. Haziran ayındaki toplantımızdan önce iki kez enflasyon ve bir de iş gücü piyasası verisini değerlendireceğiz. Açık olayım, haziranda politika faizinde bir değişiklik ne ihtimal dışında ne de planlı." diye konuştu.

Bailey, ülkede yüksek ücret artışlarına yol açan baskıların da hafiflemeye başladığını ifade etti.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilemesi konusunda oldukça iyi ilerleme kaydettiklerini belirten Bailey, şunları söyledi:

"Muhtemelen gelecek çeyreklik dönemlerde politika faizinde indirime gitmemiz ve para politikasını biraz daha az kısıtlayıcı hale getirmemiz gerekecek. Muhtemelen şu anda piyasada fiyatlanandan daha hızlı faiz indirimine gidebiliriz ancak tamamen verilere odaklıyız ve enflasyon görünümüne ilişkin işaretlere çok dikkatli bakıyoruz. Veriler tahminlerle tamamen uyumlu olsa bile Bankanın bunun enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine gerilemesine ilişkin risklerin azaldığı anlamına gelip gelmediğine karar vermesi gerekiyor. Bu yüzden her toplantı bizim için yeni bir karar."

Bailey, İngiltere'de ekonomi ve enflasyon dinamiklerinin ABD'den farklı olduğunu ve son dönemde piyasa beklentilerinde bir miktar ayrışma görüldüğünü ifade ederek, "ABD Merkez Bankasının (faiz indiriminde) önce hareket etmesi gerektiğini ve biz de dahil diğerlerinin daha sonra harekete geçmesini söyleyen bir kanun yok." dedi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de enflasyonla ilgili bir görev ve hedefleri olduğunu belirterek, "Politika faizinde küçük bir indirime giderek de para politikasının hala kısıtlayıcı olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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