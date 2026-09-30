İngiltere Merkez Bankası, enerji ve yapay zekanın risk görünümünü bozduğunu bildirdi

İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinde yüksek enerji fiyatları ve yapay zekadaki hızlı büyümenin etkileri nedeniyle yaz aylarından bu yana ülke ekonomisi için risk görünümünün kötüleştiği uyarısında bulundu.

BoE Finansal Politika Komitesinin (FPC) eylül ayına ilişkin toplantı tutanaklarında, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle gelişmiş ekonomilerin bir bölümünde büyüme ve faiz oranlarının izleyeceği seyre ilişkin belirsizliğin yeniden arttığına dikkat çekildi.

Petrol, doğal gaz ve rafine petrol ürünlerinin??????? fiyatlarında yaşanan artışların küresel ekonomi üzerindeki negatif arz şokunun daha uzun süre devam etmesine yol açtığı belirtilen tutanaklarda, bu durumun devlet tahvili ve riskli kredi piyasalarındaki kırılganlıkların ve varlık piyasalarındaki bozulmaların aynı anda ortaya çıkma ihtimalini artırdığı kaydedildi.

Tutanaklarda ayrıca yapay zekayla bağlantılı borçlanma ihraçlarının hızla artmasının da sermaye piyasalarının bu alandaki gelişmelere maruz kalma düzeyini genişlettiği aktarılarak, "Öncü yapay zeka sistemlerinin test ortamlarında yaşanan ve otonom modellerin beklenmedik eylemlerde bulunduğu son olaylar, FPC'nin şirketlerin yapay zeka kaynaklı siber güvenlik ve operasyonel risklere hazırlıklı olması yönündeki çağrılarını güçlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu gelişmeler nedeniyle birbiriyle bağlantılı risklerin aynı anda gerçekleşme olasılığının arttığı ifade edilen tutanaklarda, risk görünümünün temmuzdaki son FPC toplantısından beri kötüleştiği uyarısı yer aldı.