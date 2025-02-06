İngiltere Merkez Bankası\'nın faiz kararı belli oldu

Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ocak ayı faiz kararını açıkladı. BoE, politika faizini yüzde 4,75'ten çeyrek puan düşüşle yüzde 4,50'ye çekti. Piyasaların beklentisi de çeyrek puanlık indirim yönündeydi.

Banka aralıkta faizi serbest bırakmış; kasım ayında ise, 2020'den bu yana ikinci kez 25 baz puan indirim yapmıştı. BoE açıklamasında tahminlerin 2025 yılında bir veya iki faiz indirimine daha işaret etmeye devam ettiğini belirtti.

BANKA BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

BoE, 2025 büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 0,75'e indirdi. İngiltere ekonomisinin 2024 dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 daraldığı tahmin edildi. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun yaz aylarında yüzde 3,7 ile tavanı gördüğünü kaydetti.