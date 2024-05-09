İngiltere Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutuyor
İngiltere Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Banka, ekonomik durumun istikrarlı olduğunu ve faiz oranlarında değişiklik yapma ihtiyacı olmadığını belirtti.
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9.05.2024 15:44:43. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutuyor - Son Dakika
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