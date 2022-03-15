İngiltere, Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurum ekledi - Son Dakika
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İngiltere, Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurum ekledi

15.03.2022 16:29
İngiltere, Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurum ekledi

İngiltere, 370 yeni kişi ve kurumun daha Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamına eklendiğini duyurdu.

İngiltere, 370 yeni kişi ve kurumun daha Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamına eklendiğini duyurdu.

İngiliz hükümetinde yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar kapsamına 370 yeni kişi ve kurumun daha eklendiği, böylelikle her iki ülkede toplam yaptırım uygulanan kişi ve kurum sayısının binin üzerine çıktığı kaydedildi.

İngiliz hükümetinin yaptırım listesinde, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Rus Alfa Bank'ın Kurucusu Mikhail Fridman, Rus boru hattı şirketi Transneft'in Başkanı Nikolai Tokarev'in kızı Maya Bolotova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ve Rusya'nın en büyük havalimanı Sheremetyevo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Ponomarenko gibi önemli üst düzey isimler yer aldı.

İngiliz hükümeti, bugün ayrıca Rusya'ya yüksek kaliteli lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasaklarken Rusya'dan gelen bazı ithalat kalemlerine ek gümrük vergisinin getirilmesine karar verildiğini bildirmişti.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya ve Beyaz Rusya'ya yüksek kaliteli lüks tüketim ürünlerinin ihracatının yasaklanmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, son yaptırımların adımı olarak artık Rusya ile ticarette yüzlerce üründe Dünya Ticaret Örgütü kapsamında uygulanan Milletlerarası Hukuk Açısından En Çok Gözetilen Ulus Kaydı esasının gözetilmeyeceği kaydedilmişti.

Hükümetin açıklamasında, Rusya'dan içerisinde votka, çelik, gübre, çimento, tahıl ve kürk ürünlerinin bulunduğu yüzlerce ürünün ithalatında mevcut vergilere ilaveten yüzde 35 ek vergi uygulanmasına karar verildiği duyurulmuştu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, " Putin'i Ukrayna'daki barbarca eylemleri nedeniyle cezalandırma kararlılığımızda uluslararası ortaklarımızla omuz omuza duruyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak ise "Yeni tarifelerimiz, Rus ekonomisini küresel ticaretten daha da izole edecek ve Rusya'nın (ülke olarak) uymadığı kurallara dayalı uluslararası sistemden faydalanmamasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere, Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurum ekledi - Son Dakika


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