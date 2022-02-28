İngiltere, Rusya'ya yönelik finansal ve ticari yaptırımları genişletiyor - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiliz hükümetinin Rusya'ya yönelik yeni finansal ve ticari yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

İngiliz parlamentosunda konuşan Bakan Truss, Rus ekonomisine karşı uygulanacak yaptırımların iki boyutu olacağını belirtti.

Truss, öncelikle Rus finans kuruluşlarının sterlin cinsinden ödemelerinde takas piyasasına erişimlerinin engellemesi amacıyla yeni yetki alanlarının oluşturulduğunu anlattı.

Rusya'nın toplam ticaretinin yüzde 50'sinden fazlasını ABD doları ve İngiliz sterlini üzerinden yaptığını vurgulayan Bakan Truss, ABD ile koordineli şekilde uygulanacak yaptırımların Rusya'nın dünya ile ticaret kabiliyetine zarar vereceğini kaydetti.

Bakan Truss, ilk etapta Rusya'nın önde gelen üç bankasının (VEB, Sovcombank ve Otkritie) tüm varlıklarının dondurulacağını, ileriki günlerde de tüm Rus bankalarının varlıklarının dondurulmasının planlandığını aktardı. Truss, şöyle devam etti:

"Mevzuatın ikinci parçası olan yaptırımlar, bir dizi kritik sektörde Rusya'ya ihracatı yasaklayacak. Bu, mikroelektronik, denizcilik ve navigasyon ekipmanları gibi üst düzey teknolojik ekipmanları içerecek. Bu, Rusya'nın askeri, endüstriyel yeteneklerini bloke edecek ve önümüzdeki yıllarda Rusya ekonomisi üzerinde bir yük oluşturacak."

Truss, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların Rus şirketlerini çok geniş bir alanda ve kritik sektörlerde izole edeceğini söyleyerek, "(Yaptırımlar) tüm Rus şirketlerini - ki bu üç milyondan fazla şirket demek - İngiltere sermaye piyasalarına erişmekten tecrit edecek." ifadesini kullandı.

Gelecek dönemde İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımlarının giderek daha da artacağını dile getiren Truss, "Gelecek haftalarda, Donbas'taki Rus işgali altındaki bölgelere ve Beyaz Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması ve Rus mevduatlarının İngiltere bankalarında sınırlandırılması konusunda daha fazla düzenleme yapılacak." şeklinde konuştu.

Rus oligarkların varlıklarının da yakından inceleneceğine işaret eden Truss, "Oligarkların evlerine, yatlarına ve hayatlarının her yönüne odaklanarak hedef listemiz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca yarın Ekonomik Suçlar Yasası'nı çıkaracağız." dedi.

Rusya'nın kara para aklama yollarının da engelleneceğine işaret eden Truss, "Bu tamamen oligarkın kirli parasını İngiltere'den atmakla ilgili. Rus ekonomisini ve özgür dünyanın Rus gazına bağımlılığını kesmek için G7 müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Putin'i ana gelir kaynağından mahrum edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası ile mali işlemler yasaklanıyor

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede bireysel ve kurumsal olarak Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile ilgili mali işlemlerde bulunulmasının yasaklandığı, Rusya'nın İngiliz finans piyasalarına erişiminin kısıtlanmasına ilişkin bir dizi karar alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Rusya'nın, döviz cinsinden rezervlerinin İngiltere'nin müttefikleri tarafından uygulanan finansal yaptırımların etkisini azaltacak şekilde kullanmasının engellenmesinin amaçlandığı ve İngiltere ile Rusya arasında üst düzey ve kritik önemdeki ekipmanların ticaretinin büyük oranda kısıtlanmasını içeren bir dizi yaptırım kararı alındığı da kaydedilmişti.