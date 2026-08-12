İngiltere Sıcak Hava Dalgalariyla 4.4 Milyar Sterlin Zarar Gördü - Son Dakika
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İngiltere Sıcak Hava Dalgalariyla 4.4 Milyar Sterlin Zarar Gördü

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Mayıs-temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları, İngiltere ekonomisine en az 4,4 milyar sterlin kaybettirdi.

İngiltere'de bu yıl mayıs-temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4,4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı.

Düşünce kuruluşu Verdant tarafından yapılan analize göre, İngiltere'de sıcak hava dalgaları mayısta başladı ve temmuz sonuna kadar toplam dört sıcak hava dalgası yaşandı.

Sıcak hava dalgalarının ülke ekonomisine zararının mayısta 510 milyon sterlin, haziranda 2,36 milyar sterlin ve temmuzda 1,5 milyar sterlin olduğu tahmin edildi.

Sıcak hava dalgaları nedeniyle ortaya çıkan üretim kayıpları söz konusu ekonomik zarara yol açarken, kayıplar ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğusu, Londra ve bazı bölgelerde görüldü.

Analize göre, aşırı sıcaklar karşısında gerekli önlemlerin alınmaması ve sıcak hava dalgalarının şiddetlenmesi halinde bu tür olaylardan kaynaklanan ekonomik kayıpların 2030'a kadar 25,6 milyar sterline ulaşabileceği hesaplanıyor.

Verdant Eş Direktörü ve raporun yazarı James Meadway, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, iklim değişikliğinden kaynaklanan ekonomik kayıpların artmaya başladığını ve bu kayıpların gelecek yıllarda şiddetlenebileceğini belirterek, "Hükümetin işçileri ve işletmeleri aşırı sıcakların ağır etkilerinden korumak amacıyla harekete geçmesi çoktan gecikti." ifadesini kullandı.

İngiltere'de bu hafta yılın beşinci sıcak hava dalgası yaşanırken, sıcaklığın yarın 36-37 dereceyi aşabileceği öngörülüyor.

Bu hafta ayrıca İngiltere Çevre Ajansı ülkenin yüzde 71,3'ü için resmen kuraklık ilan etti.

Kaynak: AA

İngiltere, Sterlin, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Sıcak Hava Dalgalariyla 4.4 Milyar Sterlin Zarar Gördü - Son Dakika

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