İngiltere, yaptırımlar kapsamında ilk kez bir Rus yatına el koydu - Son Dakika
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İngiltere, yaptırımlar kapsamında ilk kez bir Rus yatına el koydu

29.03.2022 16:45
İngiltere, yaptırımlar kapsamında ilk kez bir Rus yatına el koydu

İngiltere'de hükümet, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ilk kez bir süper yata el konulduğunu duyurdu.

İngiltere'de hükümet, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ilk kez bir süper yata el konulduğunu duyurdu.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, başkent Londra'nın doğusundaki yeni finans merkezi Canary Wharf limanında demirli olan ve ismi gizli tutulan bir Rus oligarkına ait olduğu belirtilen 58,5 metre uzunluğundaki "Phi" adlı süper yata el konulduğu bildirildi.

İçerisinde yüzme havuzu ve çok geniş bir şarap mahzeninin yer aldığı yatın, yaklaşık 38 milyon sterlin değerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yatın Karayip adalarından Saint Kitts Adası'nda kayıtlı olmasına karşın Malta bayrağı taşıdığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Bugün 38 milyon sterlinlik bir süper yatı alıkoyduk. Rusya'nın güç ve zenginliğini temsil eden bir ikonunu, Putin ve yandaşları için açık ve net bir uyarıya dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Sharps, yatın şimdilik hiçbir yere gitmeyeceğini belirterek, "Rejimden yararlanan insanlar, Londra ve İngiltere'yi bu tür gemilerle dolaşma fırsatından yararlanamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ülkeleri, bu ay başından itibaren Rus oligarkların yatlarına el koymaya başlamıştı.

Daha önce İtalyan hükümeti, Rus oligark Alexei Mordashov'a ait olan yaklaşık 59 milyon dolar değerindeki "Lady M" adlı yata, yine Rus oligark Andrey Melnichenko'ya ait 582 milyon dolarlık bir yata el konulduğunu açıklamıştı.

Fransız hükümeti Rus oligark Igor Sechin'e ait olan 86 metre uzunluğunda "Amore Vero" isimli yata el konulduğunu duyururken, İspanya hükümeti de bu ay içerisinde, Barselona Limanı'nda bulunan "Valerie" ve Adriano Limanı'nda bulunan (Mayorka) "Lady Anastasia" adlı yatlara el konulduğunu belirtmişti.

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England, Hükümet, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere, yaptırımlar kapsamında ilk kez bir Rus yatına el koydu - Son Dakika


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