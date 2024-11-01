İnhisar'da Nar Hasat Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Ekonomi

İnhisar'da Nar Hasat Şenliği Coşkusu

İnhisar\'da Nar Hasat Şenliği Coşkusu

Bilecik'in İnhisar ilçesinde her yıl düzenlenen nar hasat şenliği yapıldı, nar üretiminde 16. sırada.

01.11.2024 23:16
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel nar hasat şenliği bu yıl da yapılırken, kentin nar üretiminde Türkiye'de 16'ncı sırada olduğu kaydedildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, İnhisar'ın verimli topraklarında yetişen narların hasadı büyük bir heyecanla yapıldı.

Nar hasat şenliği, hem üreticilere moral verirken hem de bu lezzetli ve sağlıklı meyvenin tanıtımına katkı sağlıyor. Şenlikte nar sıkma ve nar dizme yarışması ile keyifli anlar yaşandı.

Şenlikte konuşma yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar'ın tarım potansiyelinin önemine vurgu yaptı. Aygöl, "Bu güzel topraklarda nar gibi kıymetli ürünlerimizin yetişiyor olması, İnhisar ve Bilecik adına büyük bir gurur kaynağıdır. Üreticilerimizin emeği ve özverisiyle, her yıl binlerce ton nar ülkemize kazandırılıyor. Bu toprakların bereketi, sizlerin çalışkanlığı ve azmi sayesinde meyvesini veriyor" dedi.

Ayrıca Bilecik'in kendine özgü tarımsal ürünleriyle dikkat çektiğini belirten Vali Aygöl, "Nar gibi ürünler, yalnızca Bilecik'in değil, ülkemizin de zenginlikleri arasında yer alıyor. Çiftçilerimizin emeği, bu toprakların bereketiyle birleşerek büyük bir değere dönüşüyor. Bu değeri geleceğe taşımak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu" diye ekledi.

Vali Aygöl, şenliğin İnhisar'ın tanıtımına katkı sağladığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye genelinde nar üretiminde 16'ncı sırada yer alan Bilecik, yılda ortalama 3 bin 900 ton nar üretirken, bunun 3 bin 500 ton gibi büyük bir kısmı İnhisar'dan sağlanarak Bilecik'in tarımsal gücüne önemli bir katkı sunuyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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