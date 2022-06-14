"İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği" gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

"İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği" gerçekleştirildi

14.06.2022 14:41
"İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği" gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni teknolojilerin üretimi sırasında KOBİ'leri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "KOBİ'leri devletin tüm imkanlarından faydalanmaları için yönlendirecek, desteklerden istifade etmelerini sağlayacağız." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni teknolojilerin üretimi sırasında KOBİ'leri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "KOBİ'leri devletin tüm imkanlarından faydalanmaları için yönlendirecek, desteklerden istifade etmelerini sağlayacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı ve çevirim içi gerçekleştirilen "İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği"ndeki konuşmasında, Turkcell ile etkin bir iş birliği içinde çalıştıklarını, Turkcell ile KOBİ'lerin somut iş birliği yapmalarını hedeflediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" ile kadınları yazılım konusunda eğittiklerini ve iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojik çözümler geliştirmeleri için onları desteklediklerini anlattı.

Türkiye'nin Otomobili TOGG'da da Turkcell ile yer aldıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde mobilite altyapısı oluşturmak için iş birliği içinde çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle, ülkemizde 5G ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu teknolojinin yerlileşmesine dikkat çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yeni teknolojilerin üretimi sırasında KOBİ'leri yalnız bırakmayacaklarını dile getirerek, "KOBİ'leri devletin tüm imkanlarından faydalanmaları için yönlendirecek, desteklerden istifade etmelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

KOBİ'lere "sanayi kapasite raporu" çağrısı

Turkcell ile tedarikçi geliştirme programına bugün itibariyle başladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Program kapsamındaki etkinliklere önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz. Yıl sonunda bugünkü etkinliğimize katılan KOBİ'lerimizin Turkcell'e sağlayacağı tedarikin güzel sonuçlarını görmüş olacağız." dedi.

Tedarikçi geliştirme noktasında TOBB olarak birçok kuruluşla iş birliği gerçekleştirdiklerine de değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız sırasında Turkcell gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) gibi alanında öncü kuruluşlar, ülkemizin önemli projelerinden olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi önemli projeler dahil olmak üzere birçok sektörden büyük işletmeler yer almakta. Bu çalışmalara davet ettiğimiz KOBİ'ler ise TOBB Sanayi Veritabanı'nda yer alan kapasite raporu veya yerli malı belgesine sahip olan firmalardır. Eğer bu çalışmaların içinde siz de yer alarak büyük işletmelere tedarikçi olmak istiyorsanız en kısa zamanda sanayi kapasite raporunuzu almanızı ve geliştirdiğiniz teknolojiler kapsamında yerli malı belgenizi temin etmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle sizinle iletişim kurmamız ve çalışmalarımıza dahil etmemiz kolay olacak."

YORUMLAR
500
Bakan Varank, 'İnovasyonla Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü' etkinliğinde konuştu Açıklaması Bakan Varank, 'İnovasyonla Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü' etkinliğinde konuştu Açıklaması Bakan Varank açıkladı: Yerli otomobil TOGG için vekiller şimdiden sıraya girdi Bakan Varank açıkladı: Yerli otomobil TOGG için vekiller şimdiden sıraya girdi
Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği' gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:58:10. #1.12#
SON DAKİKA: "İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği" gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement