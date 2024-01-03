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İnşaat demiri satışında güvenlikli etiket süresi uzatıldı - Son Dakika
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İnşaat demiri satışında güvenlikli etiket süresi uzatıldı

Üretici ve ithalatçılar hariç, stoklardaki güvenlikli etiket veya işareti olmayan inşaat demirinin satışı konusunda süre uzatımına gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, söz konusu stokların satışı için belirlenen tarih 30 Nisan 2024 olarak değiştirildi.

İnşaat demiri satışında güvenlikli etiket süresi uzatıldı
03.01.2024 - 09:29,
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Üretici ve ithalatçılar hariç, stoklardaki "güvenlikli etiket veya işareti" olmayan inşaat demirinin satışı konusunda süre uzatımına gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı "İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçen yılın mart ayında yürürlüğe giren tebliğde, üretici ve ithalatçılar hariç olmak üzere, stoklarında güvenlikli etiket ve/veya işareti olmayan inşaat demiri bulunduranların, söz konusu stokları 31 Ocak'tan sonra satışa konu edemeyecekleri belirtilmişti.

Değişiklikle bu tarih 30 Nisan 2024'e uzatıldı.

Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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