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İnşaat malzemeleri ihracatı 2021'de 30 milyar doları aştı - Son Dakika

İnşaat malzemeleri ihracatı 2021'de 30 milyar doları aştı

08.02.2022 14:33
İnşaat malzemeleri ihracatı 2021'de 30 milyar doları aştı

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, geçen yıl yüzde 46,2 artışla 30,88 milyar dolara ulaşarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013'ten bu yana tarihi zirvesini gördü.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, geçen yıl yüzde 46,2 artışla 30,88 milyar dolara ulaşarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013'ten bu yana tarihi zirvesini gördü.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Aralık 2021 yılı sonuçları açıklandı.

Buna göre, küresel tedarik zincirlerindeki değişimin de etkisiyle Türkiye'de üretilen inşaat malzemeleri yıl boyunca dış pazarlardan yüksek bir ilave talep gördü. Söz konusu yüksek taleple inşaat malzemeleri ihracatı, 2021 yılında yüzde 46,2 artarak 30,88 milyar dolara ulaştı. Böylece inşaat malzemeleri sanayi ihracatı, endeksin ölçülmeye başlandığı 2013'ten bu yana tarihi zirvesini gördü.

2021 yılında ihracat, miktar olarak yüzde 8,2 artış kaydederek 64,79 milyon ton olarak gerçekleşti. Ortalama ihracat birim fiyatı 2020'de 0,35 dolar/kilogram olurken, geçen yıl emtia fiyatlarındaki artışların da etkisiyle yüzde 36 arttı ve 0,48 dolar/kilograma ulaştı.

İnşaat malzemeleri sanayi dış ticareti, özellikle ihracat birim fiyatlarındaki artışların da desteğiyle aralıkta yüksek performansını sürdürdü. Aralıkta 2,98 milyar dolarla yılın en yüksek ikinci aylık ihracat rakamına ulaşıldı. İnşaat malzemeleri ihracatı, aralıkta miktar olarak yüksek seviyesini koruyarak 5,44 milyon ton olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı, aralıkta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 34,2 arttı. Aralık 2020'de 0,41 dolar/kilogram olan ortalama ihracat birim fiyatı, geçen yılın aynı döneminde 0,55 dolar/kilogram seviyesine yükseldi.

Ürün gruplarının tamamında ihracat arttı

Endeks sonuçlarına göre, alt sektörlerde izlenen 8 ürün grubunun tamamında geçen yıl ihracat değer olarak yükseldi. En yüksek ihracat 12,76 milyar dolar ile demir çelik ürün grubunda gerçekleşti. İkinci sırada 5,51 milyar dolar ile mineral, taş ve toprak ürünleri, üçüncü sırada ise 4,49 milyar dolar ile metal bazlı ürünler yer aldı.

Değer olarak 2021 yılında ihracatını en çok artıran ürün grubu, yüzde 63,9 ile metal bazlı ürünler oldu. Demir çelik ürünlerinde yüzde 60,9, ağaç ve ahşap ürünlerinde ise yüzde 46,9 artış gerçekleşti.

2021 yılında 8 alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatı yükselirken, en yüksek birim fiyat artışı yüzde 36,2 ile demir çelik ürünlerinde oldu. Demir çelik ürünleri ortalama ihracat birim fiyatları, 0,65 dolar/kilogramdan 0,88 dolar/kilograma yükseldi.

Elektrik malzemeleri ve teçhizatları 6,99 dolar/kilogram ile en yüksek ortalama ihracat birim fiyatına sahip alt ürün grubu oldu.

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Türkiye, İhracat, İnşaat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat malzemeleri ihracatı 2021'de 30 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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