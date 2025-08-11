İnşaat Malzemesi İhracatı 30 Milyar Dolar Seviyesi Yaklaştı - Son Dakika
Ekonomi

İnşaat Malzemesi İhracatı 30 Milyar Dolar Seviyesi Yaklaştı

11.08.2025 14:08
Türkiye, inşaat malzemesi ihracatında yıllık 30 milyar dolara yaklaşarak yüzde 4,3 artış sağladı.

Türkiye'nin son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı haziran itibarıyla 30 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan dış ticaret endeksinin haziran sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayisinin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 2,41 milyar dolara ulaştı. Pazarlardaki zorluklara rağmen ihracatta güçlü performans görüldü.

Miktar açısından değerlendirildiğinde sektör ihracatı yüzde 17,5 artarak 4,16 milyon tona yükseldi. Kilogram başına düşen ortalama ihracat birim fiyatı 0,58 dolar oldu.

İnşaat malzemesi sanayisinin ithalatı haziranda yıllık bazda yüzde 13,1 azalarak 943 milyon dolara geriledi.

Sektörün yıllık ihracatı yüzde 4,3 arttı

Haziran itibarıyla sektörün son 12 aylık ihracatı yüzde 4,3 artarak 29,98 milyar dolara ulaştı. Miktar olarak ele alındığında ihracat yüzde 4,9 artışla 47,99 milyon ton oldu. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı 0,62 dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında ihracat pazarları durağan kalırken ticarette korumacılık endişeleri ve jeopolitik gelişmeler ihracata baskı oluşturdu. Bu gelişmelere rağmen yılın ilk yarısında ihracat artışı sağlandı.

Haziranda tüm alt grupların ihracatında artış yaşandı

Verilere göre, haziranda inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörlerin tümünde ihracat pozitif performans gösterdi.

Artış oranı demir çelik ürünlerinde yüzde 8,6, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 10,3, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 21,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 8,6, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 8,3, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 24,4, yalıtım malzemelerinde yüzde 0,6, prefabrik yapılarda ise yüzde 40,7 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, İnşaat

