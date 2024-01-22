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İnsan Görsel Sistemi İçin Yapay Zeka Otomasyonu Ekonomik Olarak Uygun Değil - Son Dakika
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İnsan Görsel Sistemi İçin Yapay Zeka Otomasyonu Ekonomik Olarak Uygun Değil

ABD'deki MIT araştırmacılarının yaptığı çalışma, insan görsel sisteminin yapabileceği görevlerin yalnızca yüzde 23'ünün yapay zeka otomasyonu için ekonomik olarak uygun olduğunu ortaya koydu. Yapay zekanın işçi ücretleri dikkate alındığında otomatikleştirilmesi cazip olan görevlerin belirlenmesi üzerine yapılan çalışma, işsizlik etkilerini hafifletmeye yönelik politika ve eğitimler için alan olduğunu gösterdi.

İnsan Görsel Sistemi İçin Yapay Zeka Otomasyonu Ekonomik Olarak Uygun Değil
22.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:27
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ABD'deki Massachussetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) araştırmacıların çalışması, insan görsel sisteminin yapabileceği görevler için ödenen işçi ücretleri dikkate alındığında, görevlerin yalnızca yüzde 23'ünün yapay zeka otomasyonu için ekonomik olarak uygun olduğunu ortaya koydu.

MIT bünyesindeki Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Verimlilik Enstitüsü ve IBM'in İş Değeri Enstitüsünden araştırmacılar, hangi işlerin otomatikleştirilmesinin ekonomik açıdan cazip olacağına ilişkin yaptıkları çalışmanın bulgularını paylaştı.

"Yapay Zekaya Maruz Kalmanın Ötesinde: Bilgisayarlı Görüyle Hangi Görevlerin Otomatikleştirilmesi Uygun Maliyetlidir?" başlıklı çalışma kapsamında, insan görsel sisteminin yapabileceği görevleri otomatikleştirmenin maliyet açısından uygunluğu modellendi.

Yapay zekanın pek çok sektörde insanların işlerini elinden alacağına dair endişelerin arttığı bir dönemde yapılan çalışmanın bulguları, söz konusu görevler için ödenen işçi ücretleri dikkate alındığında yalnızca yüzde 23'ünün yapay zeka otomasyonu için ekonomik olarak uygun olduğunu gösterdi.

Çalışmada, yapay zekanın, çalışanların işlerini elinden almasının ciddi düzeyde olacağı ancak bunun kademeli olarak gerçekleşeceği ve bu nedenle işsizliğin etkilerini hafifletmeye yönelik politika ve eğitimler için alan olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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