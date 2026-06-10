InveSt Eskişehir Etkinliği Girişimciliğe Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

InveSt Eskişehir Etkinliği Girişimciliğe Destek Verdi

InveSt Eskişehir Etkinliği Girişimciliğe Destek Verdi
10.06.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESO Başkanı Kesikbaş, InveSt Eskişehir'in girişimciler ve yatırımcılar için önemli bir köprü olduğunu belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, InveSt Eskişehir etkinliğinin şehrin girişimcilik ve yatırım ekosistemine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Etkinlik, ESO koordinasyonunda faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) iş birliğinde gerçekleştirildi. Eskişehir'in üretim gücü ve sanayi altyapısıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bu gücü sürdürülebilir hale getirmek için girişimcilik ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek zorundayız. Koordinasyonunu yürüttüğümüz TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulumuzun öncülüğünde ATAP iş birliğiyle hayata geçirilen InveSt Eskişehir, girişimciler ile yatırımcıları aynı platformda buluşturarak çok kıymetli bir köprü görevi görmüştür" dedi.

Girişimciler projelerini yatırımcılara sundu

Başkan Celalettin Kesikbaşk ayrıca, "Bu organizasyon sayesinde girişimcilerimiz projelerini doğrudan yatırımcılara sunma fırsatı bulmuş, Eskişehir'in inovasyon potansiyeli bir kez daha görünür hale gelmiştir. ESO olarak girişimcilerimizin ve genç fikirlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında girişimciler, yatırımcılar ve ekosistem paydaşları bir araya gelirken, ATAP'ın teknoloji geliştirme ve girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılar da vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Eskişehir, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi InveSt Eskişehir Etkinliği Girişimciliğe Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:21:56. #7.12#
SON DAKİKA: InveSt Eskişehir Etkinliği Girişimciliğe Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.