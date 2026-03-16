IPARD III Programı 2026 Çağrı Takvimi Yayınlandı

16.03.2026 13:49
Tarım Bakanlığı, IPARD III Programı ile kırsal alanlara 241 milyon avro hibe desteği sağlayacak.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında uygulanmaya başlanan IPARD III Programı'yla, birlikte başvuru inceleme süreçlerinin hızlandırılması ve girişimcilere kolaylık sağlanması amacıyla başlatılan yıllık çağrı takvimi uygulamasının, kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Yayımlanan yeni takvim doğrultusunda, sadece 2026 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarda yaklaşık 400 milyon avro tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmasının ve binlerce kişiye yeni istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme ve yenilenebilir enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede üreticilere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"IPARD III Programı ile kırsal kalkınma hamlemizi daha da güçlendiriyoruz"

TKDK tarafından 2011 yılından bu yana uygulanan IPARD Programları kapsamında, bugüne kadar 27 bin 297 tesis ve projeye reel fiyatlarla toplam 129 milyar lira hibe desteği verildiğini hatırlatan Yumaklı, bu sayede ülkeye yaklaşık 273 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldığını ve 107 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını aktardı. Kırsal kalkınmada kadınların ve gençlerin rolünün hayati olduğuna dikkati çeken Yumaklı, proje seçimlerinde ilave puan verilerek ve 40 yaş altı genç yatırımcılara ek hibe oranları sağlanarak pozitif ayrımcılık uygulandığını kaydetti.

Yumaklı, 241 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 2026 Çağrı Takvimi'nin, tüm tarım kesimine hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, "Bugüne dek 7 bin 653 kadın girişimciye 42,6 milyar lira, 14 bin 933 genç girişimciye ise 86,7 milyar lira hibe desteği sağlandı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Yumaklı, kırsal kalkınmaya 241 milyon avroluk hibe desteğine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "81 ilimizin tamamına yaygınlaştırdığımız IPARD III Programı ile kırsal kalkınma hamlemizi daha da güçlendiriyoruz. 2026 yılı çağrı takvimimiz kapsamında, 4 ana başlıkta girişimcilerimizin projelerini ve hayallerini hayata geçiriyoruz. Üretimi artıran, kırsalı kalkındıran bu destek paketi ülkemize, milletimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

241 milyon avroluk destek dört farklı tedbiri kapsıyor

IPARD III Programı 2026 Yılı Çağrı Takvimi'ne göre, nisanda 25 milyon avro bütçeli "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme", mayısta ise 30 milyon avro bütçeli "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirleri için ilana çıkılacak. Haziran ayında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" başlığında 30 milyon avroluk bir destek paketi devreye alınırken temmuzda ise Avrupa Komisyonu'ndan yetki devri alınmasının akabinde, IPARD Programı kapsamında ilk kez uygulanacak olan ve büyükşehir belediyeleri hariç yerel yönetimlerin faydalanabileceği 156 milyon avro bütçeli "Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları" çağrısı yayımlanacak.

Desteklenen sektöre göre projelerin bütçe sınırları, 5 bin avro ile 3 milyon avro arasında değişiklik gösterirken yatırımcılara yüzde 50 ile yüzde 75 hibe desteği sağlanacak. Özellikle kamu altyapı yatırımları ile paket içme suyu arıtma tesisleri, katı atık transfer istasyonları ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi kırsalın çehresini değiştirecek projelere 3 milyon avroya kadar hibe verilebilecek.

Kaynak: AA

