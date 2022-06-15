İpekböcekçiliğine destek arttı, üreticinin yüzü güldü - Son Dakika
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İpekböcekçiliğine destek arttı, üreticinin yüzü güldü

15.06.2022 14:21
İpekböcekçiliğine destek arttı, üreticinin yüzü güldü

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ipekböceği yetiştiriciliğine verilen destekler iki katına çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ipekböceği yetiştiriciliğine verilen destekler iki katına çıkarıldı. Yaş kozayla ilgili desteğin 80 liradan 160 liraya, koza tohum desteğinin ise kg başına 120 liradan 240 liraya çıktığının müjdesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programında 120 bin TL hibe ile işletmesini kuran Seydikemer ilçesindeki iki kadın üretici ipekböceğinin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi tarafından Seydikemer İlçesinde alternatif üretime yönelik yaptığı çalışma sonucunda kadın üreticiler ilk ipekböceği kozalarını hasat ederek, Koza Birliğine satış gerçekleştirdi. Üretici kadınlar destek ve fiyatların iki katına çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA

İpekböcekçiliğine destek arttı, üreticinin yüzü güldü
İpekböcekçiliğine destek arttı, üreticinin yüzü güldü
İpekböcekçiliğine destek arttı, üreticinin yüzü güldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Seydikemer, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İpekböcekçiliğine destek arttı, üreticinin yüzü güldü - Son Dakika

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