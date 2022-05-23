İpekyolu Belediyesi çiftçilere sebze fidesi dağıtacak - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesi çiftçilere sebze fidesi dağıtacak

23.05.2022 18:31
İpekyolu Belediyesi çiftçilere sebze fidesi dağıtacak

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "Fide Bizden Üretim Sizden" projesi kapsamında çiftçilere sebze fidesi dağıtacak.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "Fide Bizden Üretim Sizden" projesi kapsamında çiftçilere sebze fidesi dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, evlerinin balkon, teras ya da bahçelerinde fide dikmek isteyen vatandaşlara 24 Mayıs'ta İpekyolu Kent Parkı'nda 100 bin domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, sebze yetiştiricilerine destek vermek istediklerini söyledi.

Vatandaşların talebi üzerine 100 bin fideyi ücretsiz dağıtacaklarını belirten Aydın, "Vatandaşlarımız üretim yapmanın mutluluğunu yaşasın, balkonlar, teraslar bahçeye dönüşsün, herkes sebzesini dalından toplasın istiyoruz. İlçe sakinlerimizi bu güzel çalışmaya sahip çıkmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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