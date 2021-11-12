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İpragaz ve Yemeksepeti iş birliğiyle restoran ve kafelere indirimli tüp desteği - Son Dakika

İpragaz ve Yemeksepeti iş birliğiyle restoran ve kafelere indirimli tüp desteği

12.11.2021 09:56
İpragaz ve Yemeksepeti iş birliğiyle restoran ve kafelere indirimli tüp desteği

İpragaz ve online yemek sipariş platformu Yemeksepeti iş birliği kapsamında Yemeksepeti üyesi iş yerleri, bulundukları illere göre İpragaz'dan indirimli fiyatlardan tüp alabilecek.

İpragaz ve online yemek sipariş platformu Yemeksepeti iş birliği kapsamında Yemeksepeti üyesi iş yerleri, bulundukları illere göre İpragaz'dan indirimli fiyatlardan tüp alabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İpragaz, zor bir süreçten geçen restoran ve kafelere katkı amacıyla online yemek sipariş platformu Yemeksepeti ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Anlaşma sonucunda, Yemeksepeti üyesi iş yerleri, bulundukları illere göre İpragaz'dan indirimli fiyatlardan tüp alabilecek. Avantajlı fiyatlar, pişirme ve ısıtma amaçlı tüp kullanımlarında geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpragaz Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Nuri Büyükmirza, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin en fazla etkilediği kesimlerden birinin restoranlar olduğunu ifade etti.

Anlaşmayla restoran ve kafelerin önemli gider kalemlerinden biri olan enerji giderlerine katkı sunmak ve destek olmak istediklerini kaydeden Büyükmirza, "Bu iş birliğindeki temel amacımız, içerisinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde işletmelerin önemli gider kaynaklarından biri olan enerji giderlerine katkı sağlamak, onlara destek olmak. Bu çerçevede işletmelerimiz, bulundukları illere göre, özel indirimlerden faydalanabilecekler. İpragaz olarak, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış 2 bini aşkın bayimiz ile onlara en iyi ürünü, en uygun fiyatlarda sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İpragaz ve Yemeksepeti iş birliğiyle restoran ve kafelere indirimli tüp desteği - Son Dakika Ekonomi


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