İpsala\'da Kaymakam ve Protokol Üyeleri Tarlaya Çeltik Tohumu Saçtı

Ekonomi

Edirne'nin İpsala ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, kaymakam ve protokol üyeleri çizmeleri giyerek tarlaya çeltik tohumu saçtı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda yapılan kutlamalar sonrası Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, burada yaptıkları konuşmada çiftçilerin günlerini kutladı. Ardından çizmeleri giyen İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve protokol üyeleri, su verilmiş çeltik tavasına girerek tohum attılar. - EDİRNE