İPTAL- "Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmeyecek" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberimizi yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
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İPTAL- "Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmeyecek" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberimizi yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

08.04.2022 15:21
İPTAL- "Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmeyecek" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberimizi yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmesinde hastalıkların teşhisine yönelik düzenleme yapıldı.

Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmesinde hastalıkların teşhisine yönelik düzenleme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ısıl işlem" tanımı yürürlükten kaldırılırken, "kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)" hastalıklarına tazminat ödenmesinde hastalıkların teşhisine yönelik düzenleme yapıldı.

Ayrıca resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen şarbon (antraks) hastalığı olan hayvanlar için de tazminat ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, tazminat ödenecek hastalıkların teşhisine yönelik düzenleme yapıldığı belirtildi.

Yönetmelik kapsamında bugün itibarıyla ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, tavuk vebası, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, şap (Bakanlıkça belirlenen bölgelerde), scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE) ve şarbon (antraks) hastalıklarının tazminat kapsamında olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu düzenleme vatandaşın lehine yapılan bir düzenleme olup, tazminat ödeme sürecinin kısaltılması amaçlanmıştır. Değişikliklerin işlendiği yönetmelik, bir bütün olarak incelendiğinde yukarıda izah edilen hususlar açıkça görülecektir." ifadeleri kullanıldı.

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5 bakan yardımcısı ve 8 rektör atandı 5 bakan yardımcısı ve 8 rektör atandı Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmeyecek Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmeyecek

Tazminat, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İPTAL- 'Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmeyecek' başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberimizi yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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