Irak, Suriye Üzerinden Petrol İhraç Güzergahı Planlıyor

Irak hükümeti, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik risklerinin ardından petrol ihracatını çeşitlendirmek amacıyla Suriye üzerinden de yeni bir güzergah oluşturmayı planlıyor.

Uzmanlar, Suriye üzerinden tankerlerle petrol sevkiyatının kısa vadede ihracata esneklik sağlayabileceğini ve uzun vadede yeni boru hatlarının inşa edilmesinin daha sürdürülebilir bir seçenek olduğunu ifade ediyor.

Iraklı Petrol Uzmanı Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunlar ve petrol sevkiyatının durdurulmasından dolayı Irak'ın günlük yaklaşık 3 milyon 500 bin varil petrol zarara uğradığını ifade etti.

Irak Petrol Bakanlığının söz konusu sorundan dolayı alternatif yollar denemeye başladığını anlatan Cihad, bunların başında petrol sevkiyatının Ceyhan Limanı üzerinden artırımı olduğunu ve günlük yaklaşık 150 bin ile 200 bin varil petrolün buradan ihraç edildiğini, bunun da günlük 250 bin ile 300 bin varile çıkarılabileceğini söyledi.

Irak, siyah petrolden kurtulmak zorunda

Cihad, Irak Petrol Bakanlığının ayrıca Banyas üzerinden de Suriye'ye nisan, mayıs ve haziran aylarında siyah petrol ihraç ettiğini hatırlatarak, "Petrol Bakanlığı, Basra petrolünden günlük 50 bin varili tankerler aracılığıyla Banyas Limanı üzerinden dünya piyasasına ihraç etmeye hazırlanıyor. Irak siyah petrolden de kurtulmak zorunda çünkü bu petrol, Irak rafinelerinde tıkanmalara neden oluyor rafineri ünitelerinin verimli çalışmasını engelliyor." dedi.

Irak'ın söz konusu alternatif yöntemler üzerinden ihraç etmeye çalıştığı petrol gelirlerinin az olacağına dikkati çeken Cihad, ancak yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı buna mecbur kalındığını ve bütçe için ek gelir sağlamak istendiğini dile getirdi.

Cihad, Irak- Suriye petrol boru hattının ihracat için elverişli olmadığını da vurgulayarak yeni boru hatlarının inşa edilmesinin daha sürdürülebilir bir seçenek olduğunu belirtti.

"Irak'a Suriye toprakları üzerinden ilave bir ihracat kapısı açacak"

Eko-Irak Gözlemevi Başkanı Ali Naci de Irak'ın Suriye üzerinden petrol sevkiyatını yeniden başlatmak istemesinin ülkeye ihracatta alternatif bir güzergah kazandırma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

"Projenin hayata geçirilmesi halinde Irak, Körfez'deki limanlara bağımlılığı azaltarak petrol ihracatında daha esnek bir yapıya kavuşabilecek." diyen Naci, şunları kaydetti:

"Söz konusu güzergahın, Irak'a Suriye toprakları üzerinden ilave bir ihracat kapısı açmasının yanı sıra iki ülke arasında petrol ve lojistik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine de zemin hazırlaması bekleniyor."

Naci, projenin stratejik açıdan en önemli katkısının ise Irak'ın petrol ihracat güvenliğini güçlendirecek alternatif bir rota oluşturması olarak değerlendirildiğini aktararak, girişimin ayrıca Irak ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkileri desteklemesi ve gelecekte daha verimli boru hattı projelerinin yeniden devreye alınması ya da yeni enerji altyapılarının kurulması için uygun bir zemin oluşturabileceğini söyledi.

Projenin önünde önemli zorlukların da bulunduğunu kaydeden Naci, şöyle devam etti:

"Petrolün tankerlerle taşınmasının boru hatlarına kıyasla daha yüksek maliyetli olması, taşınabilecek miktarın sınırlı kalması ve kara güzergahlarındaki güvenlik riskleri, projenin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında gösteriliyor."

Irak, ham petrol ihracatının büyük bölümünü Basra'daki güney terminalleri üzerinden ve Hürmüz Boğazı aracılığıyla gerçekleştiriyor. Ancak son dönemde Körfez'de ve zaman zaman deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıklar, Bağdat yönetimini alternatif ihracat güzergahları aramaya yöneltti.