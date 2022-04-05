Irak yükselen fiyatlar ve düşük üretim sebebiyle tarım ürünleri ithal etme kararı aldı - Son Dakika

Irak hükümeti, yerel piyasada fiyatların artması ve üretimin düşmesi sebebiyle tarım ürünlerinin ithal edileceğini duyurdu.

Irak Ziraat Bakanlığı Sözcüsü Hamid Nayif, tüm sınır kapılarından domates, patates, patlıcan ve salatalık gibi tarım ürünlerinin ithalatına izin verildiğini kaydetti.

Ramazan ayının gelmesiyle eş zamanlı olarak üretimin düştüğünü belirten Nayif, Irak halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve yükselen fiyatlardan etkilenmemesi için ithalat kararını aldıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda Irak, yerel ürünlerin bolluğu nedeniyle sebze mahsullerinin ithalatını engellemişti.