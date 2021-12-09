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İran'a ihracat arttı, beyaz et zamlandı - Son Dakika

İran'a ihracat arttı, beyaz et zamlandı

09.12.2021 22:14

İran'a ihracat arttı, beyaz et zamlandı Türkiye'den İran'a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 zamlandı.

İran'a ihracat arttı, beyaz et zamlandı

BURSA - Türkiye'den İran'a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 zamlandı.

Bütün mutfaklarda en çok kullanılan ürünün tavuk göğsü olduğunu dile getiren Bursalı esnaf Murat Ay, bilhassa kış mevsiminde en çok tüketilen ürünün göğüs eti olduğunu ve vatandaşın talebinin bu ürüne çok fazla olduğunu söyledi. Bursa'da Tuz Pazarı'nda uzun yıllardır tavuk satan Murat Ay, "Bugünlerde piliç ürünlerine maalesef yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam geldi. Beyaz etin zamlanmasının sebeplerinden biri de, İran'a yüksek miktarda beyaz et ihracatı olduğu söyleniyor. Vatandaşın beyaz ete talebi çok fazla. Bugün restoranlar ve kafeler başta olmak üzere hemen hemen bütün mutfaklarda yüzde 80 göğüs eti kullanılıyor. Bilhassa kış mevsiminde tavuk şiş, tavuk sote, tavuk kızartma çeşitlerine rağbet çok fazla. Haliyle göğüs eti fiyatları da yüzde 30 arttı" dedi.

"Esnafta marketlerden daha ucuz"

Esnaf dükkanlarında fiyatların marketlere nazaran daha ucuz olduğunu savunan Murat Ay, "Biz esnaflarda göğüs eti fiyatı süpermarketlere göre çok daha uygun. Biz göğüs etinin kilosunu 35 liraya satıyoruz. Süpermarketlerde ve AVM'lerde ise göğüs etinin kilosu 45 liradan başlıyor, 75 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

Öte yandan Murat Ay, tavuk kanadının kilosunun 33, bütün pilicin 24, kelebeğin 26, pirzolanın 38, tavuk incik fiyatının ise 37 lira olduğunu söyledi.

İran'a ihracat arttı, beyaz et zamlandı
İran'a ihracat arttı, beyaz et zamlandı
İran'a ihracat arttı, beyaz et zamlandı
İran'a ihracat arttı, beyaz et zamlandı

İhracat, Türkiye, Tavuk, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İran'a ihracat arttı, beyaz et zamlandı - Son Dakika Ekonomi


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