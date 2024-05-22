İran ve Türkiye arasında ticaret heyeti toplantısı gerçekleşti

Ekonomi

İran'ın Kazvin şehrinden gelen ticaret heyeti ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi üyeleri, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik bir toplantı yaptı.

Erzurum Şubesi'nde bir araya gelen Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Başkanı Abdulkerim Kavaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Erzurum Şubesi üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Şube Başkanı Abdulkerim Kavza, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek taziye dileklerinde bulundu. Kavaz, Erzurum- İran arasındaki ticari ilişkilerin köklü bir tarihi geçmişi olduğunu belirterek, bu ticaretin artması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını bildirdi. Sektörler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kavza, Erzurum ekonomisinin önde gelen sektörlerinden bahsederek, iki ülke arasındaki ticaretin yanısıra sosyal, kültürel ve turizm sektörü alanlarında işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Kavaz, Kazvin ile Erzurum arasında sağlanacak işbirliği ile iki ülke ticaretinin artmasına önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Maden Komisyonu Başkanı Ehsan Babaeı ise Kazvin'in çoğrafi ve nüfusunun yanısıra ekonomi potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Erzurum'da bulunan çeşitli sektörlerin iş fırsatlarını değerlendirmek istediklerini belirten Babaeı, 1 milyon 300 bin nüfusa sahip olan Kazvin'de 4 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Kazvin, İran'ın yedinci büyük endüstrisine sahip il olduğunu hatırlatan Babaeı, özellikle kimyasal madde, cam, beyaz eşya ve otomotiv yedek parçası sektöründe aktif olduklarını ifade etti. Kazvin'de seramik, deterjan, temel yağlar, parafin, ecza şişe camları, dikiş makinaları, toz deterjan, düz cam üretildiğini belirterek, "Kazvin'in toplam yüzölçümünün yaklaşık olarak 290 bin hektarı ekilmekte iken yıllık olarak yaklaşık 2 milyon 900 bin ton buğday, arpa, pancar, mısır, bakliyat gibi çeşitli tarımsal ürünler hasat edilmektedir. İl genelinde yaklaşık 85 bin hektar bağ bulunmakta, yıllık olarak bu bağlardan 640 bin tonu aşkın zeytin, fıstık, fındık, üzüm, ceviz ve çeşitli meyveler gibi bağ ürünleri hasat edilip uluslararası pazarlara ihracat edilmektedir. Ayrıca, 1993'ten 2023'e kadar 91'i aşkın yabancı kaynaklı yatırım ve 25 ülke Kazvin ilinde faaliyet etmek için FİPA tarafından tescillenmektedir. Belirtilen sayılardan 41'i halihazırda aktif olmaktadır. Kazvin İli deterjan üretiminde ülkedeki kutuplardan biri konumunda, bu alanda ülkenin birincisi olmaktadır. cam sektörü ürünlerinin üretiminde özellikle ecza şişe ve camları üretiminde ülke ikincisi, inşaat camları üretiminde ise ülke birincisi."diye konuştu.

Daha sonra ise, iş insanlarının karşılıklı fikir alış verişinde bulunmalarının ardından iki şehir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Başkan Abdulkerim Kavaz'ın başta şehitler olmak üzere, iki gün önce geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuması ile toplantı sona erdi. Kavaz, Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Maden Komisyonu Başkanı Ehsan Babaeı'e, üzerinde Erzurum'un tarihi mekanlarının bulunduğu bir plaket taktim ederken, Babaeı'de Kavaz'a İran şalı hediye etti. - ERZURUM