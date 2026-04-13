İran Limanlarına Erişim Kısıtlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Hürmüz Boğazı'na yönelik İran limanları ve kıyılarında deniz erişim kısıtlamaları uygulamaya başladı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararı kapsamında İran limanlarını ve kıyı bölgelerini kapsayan deniz erişim kısıtlamalarının yürürlüğe girdiğine ilişkin bildirim aldığını ve bu kısıtlamaların İran'ın tüm kıyı şeridi, limanları ve enerji altyapısını kapsayacak şekilde uygulanacağını duyurdu.

UKMTO'nun yayımladığı uyarı notunda, bugün Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla, İran limanlarını ve kıyı bölgelerini kapsayan deniz erişim kısıtlamalarının yürürlüğe girdiğine ilişkin bildirim aldıkları belirtildi.

Bu kısıtlamaların Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi boyunca uzanan noktaları da içerdiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu erişim kısıtlamaları, bayrağı ne olursa olsun İran limanları, petrol terminalleri veya kıyı tesisleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunan tüm gemilere ayrım gözetmeksizin uygulanmaktadır." denildi.

Notta UKMTO'nun bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin ayrıntıların denizciler için duyurular aracılığıyla yayımlanacağı ve güncelleneceği aktarılarak, UKMTO'nun mevcut bilgilere dayalı şu değerlendirmesi paylaşıldı:

"Kısıtlamalar, İran'ın tüm kıyı şeridini, limanları ve enerji altyapısını kapsayacak şekilde uygulanmaktadır. Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki varış noktalarına yönelik geçişlerin bu tedbirlerden doğrudan etkilenmediği bildirilmektedir. Ancak geçiş sırasında gemiler askeri varlık, yönlendirilmiş iletişimler veya ziyaret hakkı prosedürleriyle karşılaşabilir. Halihazırda İran limanlarında bulunan tarafsız gemilere limanlardan ayrılmaları için sınırlı bir süre tanınmıştır."

Bu tedbirlerin pratikte nasıl uygulanacağına ilişkin ek yönergelerin hazırlandığı kaydedilen notta, yeni bilgiler elde edildikçe sonraki duyurularla daha fazla açıklama yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Notta, denizcilerin, coğrafi sınırlar, geçiş koşulları ile denetim ve yetkilendirme gerekliliklerine ilişkin bağlayıcı detaylar için ilgili UKMTO duyurularını dikkate almaları tavsiye edilirken, "Hürmüz Boğazı yaklaşmaları, Umman Körfezi ve çevre sularda faaliyet gösteren gemilere durumsal farkındalıklarını en üst düzeyde tutmaları, köprü üstü hazırlığını azami seviyede sağlamaları ve gemiden gemiye iletişimlerinde gerekli ihtiyatı göstermeleri şiddetle tavsiye edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

ABD ve İran, Pakistan'da 11 Nisan'da yaptıkları yaklaşık 21 saat süren görüşmelerde bir sonuca varamamış, anlaşmaya varılamamasındaki nedenlerden birinin Hürmüz Boğazı olduğu duyurulmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 17:34:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.