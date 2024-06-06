İş Adamı İsrail'in Deterjan Ürünlerini Protesto Etmek İçin Deterjan Hayratı Yaptırdı

Afyonkarahisar'da bir iş adamı İsrail'in deterjan ürünlerini protesto etmek için fabrikasının önüne içerisinden Türk markalarının aktığı deterjan hayrat çeşmesi yaptırdı.
Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya tesisinin sahibi iş insanı Üçler Karayılan, İsrail'i ve ürünlerini boykot etmek amacıyla musluğundan deterjan akan hayrat yaptı. Firma sahibi Karayılan, amacının İsrail'i boykot etmek olduğunu, yerli ve milli ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak adına deterjan hayratını projelerini hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Türk halkından rica ediyorum; şu yabancı ürün sevdasından bir vazgeçsinler. Bir sürü kendi ürünlerimiz var. Artık onlara kazandırmayalım" dedi.
Öte yandan, çeşmenin çevreden çok yoğun olmasa da kullanıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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