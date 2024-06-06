İş Adamı İsrail'in Deterjan Ürünlerini Protesto Etmek İçin Deterjan Hayratı Yaptırdı - Son Dakika
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Ekonomi

İş Adamı İsrail'in Deterjan Ürünlerini Protesto Etmek İçin Deterjan Hayratı Yaptırdı

Afyonkarahisar'da bir iş adamı, İsrail'in deterjan ürünlerini protesto etmek amacıyla fabrikasının önüne içerisinden Türk markalarının aktığı deterjan hayratı yaptırdı. İş adamı, yerli ve milli ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak için bu projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

06.06.2024 10:24
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Afyonkarahisar'da bir iş adamı İsrail'in deterjan ürünlerini protesto etmek için fabrikasının önüne içerisinden Türk markalarının aktığı deterjan hayrat çeşmesi yaptırdı.

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya tesisinin sahibi iş insanı Üçler Karayılan, İsrail'i ve ürünlerini boykot etmek amacıyla musluğundan deterjan akan hayrat yaptı. Firma sahibi Karayılan, amacının İsrail'i boykot etmek olduğunu, yerli ve milli ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak adına deterjan hayratını projelerini hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Türk halkından rica ediyorum; şu yabancı ürün sevdasından bir vazgeçsinler. Bir sürü kendi ürünlerimiz var. Artık onlara kazandırmayalım" dedi.

Öte yandan, çeşmenin çevreden çok yoğun olmasa da kullanıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

İsrail, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Adamı İsrail'in Deterjan Ürünlerini Protesto Etmek İçin Deterjan Hayratı Yaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş Adamı İsrail'in Deterjan Ürünlerini Protesto Etmek İçin Deterjan Hayratı Yaptırdı - Son Dakika
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