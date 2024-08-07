İş Bankası 2024 Haziran Ayı Raporunu Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İş Bankası 2024 Haziran Ayı Raporunu Açıkladı

İş Bankası, yılın ilk 6 ayında 29,2 milyar lira kar elde etti ve öz kaynak büyüklüğü 285 milyar liraya ulaştı. Banka, aktif büyüklüğünü yüzde 17,6 artırarak Türkiye'nin en büyük özel bankası olmayı sürdürdü. Ayrıca, KOBİ'leri, kadın girişimcileri ve yeşil dönüşümü destekleyen projeler gerçekleştirdi.

07.08.2024 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Bankasının yılın ilk 6 ayında elde ettiği kar 29,2 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 285 milyar lira oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2024'te haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yıl sonuna göre yüzde 17,6 artışla 2,9 trilyon liraya yükselterek "Türkiye'nin en büyük özel bankası olmaya" devam etti.

Bankanın haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,4 trilyon lira, gayrinakdi kredi hacmi ise 501,8 milyar liraya ulaştı, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,9 trilyon lira oldu.

Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin tercihi olan İş Bankasının toplam mevduat hacmi, Haziran 2024 döneminde 1,8 trilyon lira olarak hesaplandı. TP mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 16,4 artarak 1 trilyon liraya yükseldi.

Yılın ilk 6 ayında 29,2 milyar lira kar eden Bankanın öz kaynak büyüklüğü 285 milyar liraya ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,8 seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı kaynakla KOBİ'ler, kadın girişimciler ve yeşil dönüşüm destekleniyor

Uluslararası piyasalarda haziran ayında 562,7 milyon avro ve 442 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin eden Banka, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir "Eurotahvil" ihracı gerçekleştirdi.

Banka ayrıca, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. İş Bankası, söz konusu kaynaklarla KOBİ'leri ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini, ekonomide yeşil dönüşümü ve kadın girişimcileri destekledi.

Yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanının her geçen gün arttığı dijital çağda bu teknolojilere ve inovasyona önemli yatırımlar yapan İş Bankası, geliştirdiği ilk Türkçe büyük dil modeli "İşGPT" ile bankacılık sektöründe yapay zeka alanında yerelleştirme örneği sergiledi.

Mevzuat, dış ticaret, performans yönetimi, içerik yapılandırması gibi çeşitli uygulama alanlarında aktif olarak tüm çalışanlar tarafından kullanılabilen "İşGPT", sorulan soruların yüzde 91'ine hızlı ve doğru cevap verme başarısı gösterdi.

Banka, kuruluşunda üstlendiği milli ekonomiyi destekleme rolünü 100 yıldır yerine getiriyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bankanın, kuruluşunda üstlendiği milli ekonomiyi destekleme rolünü 100 yıldır yerine getirdiğini ve Türkiye'nin sadece ekonomik kalkınmasına değil, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik çalışmalarını da samimiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Aran, "Eğitim, çevre, kültür-sanat, spor ve bilim alanlarında hayata geçirdiğimiz, geleceğe iz bırakacak çok sayıda projeyle 100'üncü yıl heyecanımızı ülkemizle paylaşıyoruz. Sağlam finansal yapımızın desteğiyle sağlıklı büyüme stratejimizi kararlılıkla uygulayarak 'Geleceğin Bankası' vizyonuyla ikinci yüzyılımızda da ülkemiz için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İş Bankası, İş Bankası, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Bankası 2024 Haziran Ayı Raporunu Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:17:02. #1.13#
SON DAKİKA: İş Bankası 2024 Haziran Ayı Raporunu Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement