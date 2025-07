İş Bankası, En İyi Dijital Banka Ödülünü Aldı

Türkiye İş Bankası, Euromoney'nin düzenlediği Awards for Excellence ödüllerinde, 'Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankas' ödülüne layık görüldü.

Finans ve bankacılık alanında en itibarlı uluslararası yayınlardan Euromoney tarafından düzenlenen Awards for Excellence ödülleri, Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası (Central and Eastern Europe's Best Digital Bank) ödülünü İş Bankası adına Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı.

Lüle, ödüle ilişkin açıklamasında, İş Bankası'nın Geleceğin Bankası olma vizyonunu oluşturan temel unsurları, 'yeni teknolojilerle desteklenen, kesintisiz ve ihtiyaca uygun kullanıcı yolculuklarını en iyi deneyimle tasarlama' ve 'hem banka içi hem dışı platformlarda müşterilere hiper kişiselleşmiş dijital ürün ve hizmetler sunmak' şeklinde sıralayarak, "Dijitalleşmedeki ivme bizi çıtayı hep daha yukarılara taşıma konusunda teşvik ediyor. Beklentileri artan müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını onlara zaman kazandıran, hızlı çözümler sunan yenilikçi ürünlerle karşılıyoruz" dedi. Lüle, sadece banka kanallarından finansal hizmet alınabilen geleneksel bankacılığın yerini 'her yerde bankacılık' modeline bıraktığını belirterek, bankaların farklı platformlar üzerinden de finansal hizmet sunduğu servis modeli bankacılığın orta vadede yeni bir kanal haline dönüşeceğine işaret etti.

"İşCep'le Hayatım ile 6 milyon müşterimiz etkileşime geçiyor"

İş Bankası'ndaki her 5 işlemden 4'ünün İşCep'ten yapıldığını vurgulayan Lüle, şu bilgileri paylaştı:

"İşCep, günde 6 milyonu aşkın kullanıcı tarafından 23,5 milyon kez ziyaret ediliyor. Şube dahil tüm kanallar içinde İşCep'in payı yüzde 78. Üstelik, süper uygulama stratejimiz doğrultusunda İşCep'i bankacılık işlemleriyle sınırlı tutmuyor; iş birlikleri ile bankacılığın ötesinde hizmetler sunarak müşterilerimizin hayatında daha fazla yer alıyoruz. Araç ve emlak değerlemeden tamirat işlerine, uçak bileti alımından market alışverişine uzanan hizmetlerle günlük yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. İşCep'le Hayatım ile 6 milyon müşterimiz etkileşime geçiyor."

Maxi ile bir yılda 110 milyona yakın diyalog

Önümüzdeki dönemde bankacılığı en çok dönüştürecek teknolojinin, müşterilerin ihtiyaçlarını anlayan, süreci yönlendiren ve çözüm sunan dijital asistanlar olacağına işaret eden Lüle, şöyle devam etti:

"Yapay zekanın oluşturacağı dönüşüme hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Üretken yapay zeka teknolojilerini entegre ettiğimiz kişisel asistanımız Maxi'yi daha akıllı, bağlamsal ve insan etkileşimine daha yakın bir asistan haline getiriyoruz. Aylık kullanıcı sayısı 2,5 milyona ulaşan Maxi bir yılda 110 milyona yakın diyalog kurdu. Maxi ile yapılan parasal işlem hacmi 55 milyar TL oldu. Ayrıca, Maxi'ye üretken yapay zeka yetkinlikleri kazandırılması için İşCep'te 2 yeni asistanı hizmete aldık. Maxi Yatırım Asistanı kullanıcıların yatırımla ilgili günlük piyasa özeti, hisse fiyatları, döviz ve altın fiyatları, İş Yatırım hisse al/sat tavsiyeleri, hisselerin bilanço kalemleri gibi sorularını yanıtlarken, Maxi Karşılama Asistanı Bankamız ürün ve hizmetlerine dair sorulara üretken yapay zeka ile bağlama uygun ve doğal bir dille yanıt verebiliyor" dedi.

Ödeme sistemleri alanında günlük yaşama doğrudan uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Lüle, "Fiziki bir karta ihtiyaç duymadan, sadece dijital kartla karekod ve temassız ödemenin yanı sıra puan kullanımı ve taksitli alışveriş yapılmasını mümkün kıldık. Öte yandan temassız ödemeyi kredi kartı kullanıcılarıyla sınırlı tutmayarak, daha geniş bir müşteri kitlesinin bu teknolojiden faydalanmasını sağladık. Müşterilerimiz, fiziksel kart taşımalarına gerek kalmadan Android mobil cihazları veya giyilebilir teknolojileri üzerinden güvenli ve kesintisiz bir şekilde ödeme yapabiliyor. Ülkemizde bir ilk olan yüz ile ödeme teknolojisiyle alışverişlerde sadece biyometrik doğrulama ile hızlı, temassız ve şifresiz ödemeyi mümkün kıldık. Sürdürülebilirlik hedeflerimize de katkı sağlayan bu inovasyonlar, dijital kullanım alışkanlıklarını teşvik ediyor, sorumlu bankacılık anlayışımızla örtüşen uzun vadeli değer oluşturma hedefimize hizmet ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL