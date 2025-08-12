İş Bankası Enflasyon Beklentisini Açıkladı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonu yüzde 29 seviyesinde beklediklerini söyleyerek, 2026 yılının Mayıs ayında sıkı para politikasının normalleşeceğini vurguladı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran; Türkiye İş Bankası, Acıbadem Sağlık Grubu ve Bayındır Sağlık Grubu'nun gerçekleştirdiği basın toplantısında konuştu. Enflasyon ve faiz beklentisini açıklayan Aran, ekonomide normalleşme için 2026 Mayıs ayı sonrasını işaret etti. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29 olduğunu ifade eden Aran, politika faizinde ise yılsonu beklentisinin yüzde 35 olduğunu belirtti.

Sıkı para politikasında 2026 Mayıs ayı itibariyle normalleşmelerin de görülebileceğini söyleyen Aran, "2026 Mayıs ayında enflasyonda normale dönecektir. Aylık yüzde 1'in altında enflasyon verileri göreceğiz. Kur artışı ve faiz oranları da enflasyon ile orantılı seyreder. Türkiye'de önceliğin tekrar ekonomik büyüme olacağını öngörüyoruz. Reel sektör için öngörülebilir döneme 2026 Mayıs ayından itibaren geçebiliriz" dedi.