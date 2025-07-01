İş Bankası, KKTC\'nin İlk Tarım İhtisas Şubesini Güzelyurt\'ta Açtı

Tarım alanında sürdürülebilir üretimi destekleyen Türkiye İş Bankası, 2001 yılından bu yana hizmet veren Güzelyurt şubesini yeni konsept ve tasarımıyla KKTC'nin ilk Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmete açtı.

1955 yılından bu yana faaliyet gösterdiği KKTC'de, Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunan İş Bankası, Ada'daki 70 yıllık birikimini tarım alanına da taşıyor. Banka, Güzelyurt'ta hizmete sunduğu şube ile sürdürülebilir tarımsal üretime destek olmayı, üreticilerin güçlendirilmesini ve modern üretim tekniklerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Güzelyurt'taki şubenin açılışı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, banka ve kamu kesimi yöneticilerinin yanı sıra çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.

"Kültürel bir miras olan tarım, sosyal dayanışma ve toplumsal üretkenliğin temeli"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz açılış konuşmasında Kıbrıs'ın banka için 70 yıllık köklü bir bağ ve güvenin yanı sıra ortak bir geleceğin simgesi olduğunu belirterek, Ada'nın kalkınması için her zaman sorumluluk üstleneceklerini söyledi.

Kültürel bir miras olarak gördükleri tarımsal aktivitenin, sosyal dayanışma ve toplumsal üretkenliğin temeli olduğunu vurgulayan Sezgin Yılmaz, bu mirası geleceğe taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Yüzde 56'sı tarım arazisi olan Kıbrıs'ta bitkisel üretimin lokomotifinin Güzelyurt olduğunu ifade eden Sezgin Yılmaz, "Güzelyurt, turunçgillerin yüzde 98'inden fazlasına, patates ve çilek gibi ürünlerin ise önemli bir kısmının üretimine ev sahipliği yapıyor. Bu güzide şehir, aynı zamanda ülkenin tahıl deposu. Bu nedenle 2001 yılından bu yana hizmet veren Güzelyurt şubesini, Tarım İhtisas Şubesi olarak yeniden hizmete açmaya karar verdik" dedi.

"Tarım varsa gelecek de var"

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, su kaynaklarının azalması gibi tarım alanındaki zorluklara da dikkat çeken Sezgin Yılmaz, geçmişte 'Kıbrıs'ın su ambarı' olarak bilinen Güzelyurt'ta da anıza ekim, sıfır toprak işleme gibi tekniklerle daha temiz ve verimli üretimin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Güzelyurt Tarım İhtisas Şubesi'nin bu dönüşüm sürecinde çiftçilere finansman sağlamasının yanı sıra bilgi, teknoloji ve dayanışmayı bir araya getiren yeni bir tarım ekosisteminin kapılarını araladığını belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güzelyurt Tarım İhtisas şubemizin geçmişin üretim hafızasını geleceğe taşıyarak bir köprü görevi göreceğine inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki tarım varsa gelecek vardır, üretici güçlü olursa ülke güçlü olur. Kıbrıs'ın gelişimini, üreticilerimizin kalkınmasını desteklemeye devam edeceğiz."

"Güzelyurt, tarımsal üretimin nabzını tutan bir merkez"

Törende konuşan İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ise, Kıbrıs'ta 70 yıldır güvenin, iş birliğinin, üretimin ve kalkınmanın adı olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bu yıl, Kıbrıs'taki 70. hizmet yılımıza ulaştık. Bu süre zarfında finansman sağlamanın yanı sıra; bu ülkenin insanıyla omuz omuza vererek kalkınmaya katkı sunduk, üretimi destekledik" dedi.

Güzelyurt'un tarımsal üretimdeki önemine de değinen Akşahin, "Güzelyurt, narenciyesiyle, patatesiyle, sebzesiyle yalnızca verimli topraklara değil; üretime gönül veren, emeğiyle değer oluşturan insanlara sahip, tarımsal üretimin nabzını tutan bir merkez konumunda. Bu potansiyele olan inancımızı yeni şubemizle birlikte daha somut bir zemine taşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de başarıyla uygulanan Tarım İhtisas Şubesi modelini KKTC'ye taşımaktan büyük gurur duyduklarını belirten Akşahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2001 yılından bu yana faaliyet gösteren şubemizi bugün bambaşka bir anlayışla, Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmete sunuyoruz. Bu somut adım; Güzelyurt'un tarımsal potansiyeline ve üreticisine duyduğumuz güvenin güçlü ve net bir ifadesi. Artık burada üreticiye özel ürünler, danışmanlık ve saha bilgisiyle donanmış bir ekip görev yapacak. Şubemiz; bölge üreticisinin yol arkadaşı, rehberi ve destekçisi olacak."

Güzelyurt Tarım İhtisas Şubesi açılışında İş Bankası'nın Meraklı Tohum Projesi kapsamında 6-10 yaş arası çocuklara da tarım konulu üretici drama atölyesi düzenlendi. - İSTANBUL