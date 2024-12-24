İş Bankası'ndan 2030 Emisyon Hedefleri - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan 2030 Emisyon Hedefleri

İş Bankası\'ndan 2030 Emisyon Hedefleri

Türkiye İş Bankası, karbon yoğun sektörler için 2030 emisyon azaltım hedeflerini duyurdu.

24.12.2024 15:20
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Türkiye İş Bankası, Net Sıfır Bankacılık Birliği kapsamındaki karbon yoğun sektörlerin tümünde 2030 yılı azaltım hedeflerini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, karbonsuzlaşma çalışmalarıyla net sıfır emisyon yolculuğunda yerel ve uluslararası alanda örnek teşkil etmeye devam ediyor.

Tüm kredi portföyüne yönelik uluslararası standartlara uyumlu şekilde emisyon ölçüm ve hesaplama çalışmalarını tamamlayan İş Bankası, karbon yoğun sektörlerde müşteri bazlı analizler ve sektörel çözümlemelerle çalışmalarını detaylandırarak Net Sıfır Bankacılık Birliği tarafından karbon yoğun olarak tanımlanan tüm sektörler için 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerini belirledi.

2023'te çimento, demir çelik ve enerji üretimi sektörlerindeki emisyon azaltım hedeflerini paylaşan banka, bu yıl hedeflerine tüm karbon yoğun sektörleri (alüminyum, gayrimenkul, kara yolu yük taşımacılığı, petrol ve gaz ile tarım) dahil ederek çalışmalarını sonuçlandırdı. Buna göre, 2023 baz yılına kıyasla 2030'a kadar emisyon yoğunluğunun alüminyumda yüzde 7, gayrimenkulde yüzde 36, kara yolu yük taşımacılığında yüzde 20, petrol ve gazda yüzde 15 azaltılması amaçlanıyor.

Gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma bakımından kritik rolü nedeniyle, bankanın stratejik öncelikleri arasında yer alan tarım sektöründeki misyon azaltım hedefleri, Türkiye'nin ekilebilir alanlarındaki ürün dağılımı ve bankanın tarım portföyünü en iyi yansıtacak şekilde ayrıştırıldı. Tarımsal ürünlerin niteliğine bağlı olarak farklılaşacak şekilde, emisyon yoğunluğunun buğday üretiminde yüzde 14, mısır üretiminde yüzde 15, pirinç üretiminde yüzde 16 azaltılması hedefleniyor. Tarım bankacılığı tecrübesi ve çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün bazlı hedeflerle üç farklı yol haritası belirleyen İş Bankası, bu konudaki kararlılığını gösterdi.

"Bilim temelli hedefler belirledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023'te duyurulan emisyon hedeflerini, tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirtti.

Aran, 100. kuruluş yıl dönümlerini kutladıkları 2024'te, Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümüne öncülük edecek şekilde tüm karbon yoğun sektörlerde bilim temelli hedefler belirlediklerine işaret ederek, "Böylece, kredi portföyümüzden kaynaklanan emisyonların yaklaşık yüzde 65'ini kapsar hale geldik. Karbonsuzlaşma rotalarımızın oluşturulmasında, küresel iklim senaryolarının yanı sıra ülkemizin sektörel dinamiklerine ve müşterilerimizin yeşil dönüşüm sürecindeki ihtiyaçlarına odaklandık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin potansiyeliyle örtüşen, uygulanabilir ve veriye dayalı aksiyon planları geliştirdiklerini vurgulayan Aran, "Bu çerçevede, Net Sıfır Bankacılık Birliği tarafından karbon yoğun olarak tanımlanan tüm sektörlerde emisyon hedefleri belirleyen ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek için bugünden atılan her adımın, çevreyi ve yeşil dönüşümü destekleyen her çalışmanın büyük önem taşıdığını kaydeden Aran, üstlendikleri rolün sorumluluğu ve iş yoğunluğunun bilinciyle girdikleri ikinci yüzyıllarında işbirliği, yenilik ve ortak bir amaçla, sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceklerine inandığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan 2030 Emisyon Hedefleri - Son Dakika

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