İş Bankası'ndan çiftçilere destek

Türkiye İş Bankası, çiftçi müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir kredi ürününü kullanıma sundu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın İşCep veya İnternet Şubesi'nden yapılan "Anında Tarım Kredisi" başvuru talebi başvuru sırasında değerlendiriliyor ve onaylandıktan hemen sonra hesaplarına geçiyor. Çiftçiler 50 bin TL'ye ve 36 ay vadeye kadar tarım kredilerini şubeye gitmeden alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, tarımın, artık sadece tarımsal üretimle ele alınabilecek bir konu olmaktan çıktığını belirterek, ziraat ve hayvancılığın çok ötesinde kompleks bir ekosistemi tanımladığını kaydetti.

Üretimin, finansmanın ve sürdürülebilirliğin yanı sıra inovasyon, dijitalleşme ve girişimciliğin de tarımın yapı taşları haline geldiğine dikkati çeken Şimşek, tarımın buralardan beslenerek kendine yeni alanlar yarattığını vurguladı.

Şimşek, teknolojideki yeniliklerin tarımda gittikçe daha fazla uygulama zemini bulduğunu ifade ederek, "Biz de teknoloji ve tarımın birleştiği noktada çiftçinin dönüşüm aşamalarını finanse ediyoruz. Kefilsiz ve teminatsız olarak çiftçilerin kullanımına sunduğumuz 'Anında Tarım Kredisi' ile tarımsal üretim süreçlerinde yaşanan hızlı dönüşüme finans tarafında aynı hızda karşılık vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun emek gerektirmesinin yanında tarımsal üretimin en zorlu taraflarından birinin zaman yönetimi olduğunu aktaran Şimşek, "Anında Tarım Kredisi" ürününün ihtiyacı uçtan uca karşılayan bir uygulama olduğunu ve çiftçilerin işlerinin başından ayrılmadan kredi imkanından faydalanabildiğini bildirdi.