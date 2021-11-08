İş Bankası'ndan emeklilere 2 bin TL'ye varan promosyon

İş Bankası, düzenlediği yeni kampanya ile 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin TL'ye varan promosyon alma imkanı sunduğunu açıkladı.

İş Bankası, emekliler için yeni bir kampanya düzenlediğini açıkladı. Kampanya kapsamında 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilere 2 bin TL'ye varan promosyon alma imkanı sunulacağı belirtilen açıklamada, "İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) bin 500 TL'den düşük maaşlar için bin 750 TL, bin 500 – 2 bin 500 TL arası maaşlar için bin 875 TL ve 2 bin 500 TL ve üzerinde maaşlar için 2 bin 000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor" denildi.

KARTLARI AİDATSIZ KULLANMA FIRSATI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Promosyon ayrıcalığının yanı sıra SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için de ücret ödemiyor. Üstelik, İşCep ve İnternet Şubesinden ücretsiz para transferi ayrıcalıkları, emekli müşterilere özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyaları gibi birçok fırsattan yararlanabiliyor. Yurt genelinde sayısı bin 200'ü aşan şube ve 6 bin 500'e yakın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşabiliyor. Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, İş Bankası şubelerine başvurarak kolayca maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor, avantajlı promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. İş Bankası müşterileri, İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Şubesi aracılığı ile kolayca emekli maaşını İş Bankası'na taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabiliyor."