İş Bankası'ndan Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan Ücretsiz Eğitim Desteği

İş Bankası\'ndan Ücretsiz Eğitim Desteği
23.07.2025 13:31
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Ders Destek Projesi ile öğrencilere çevrim içi eğitim ve kişisel gelişim desteği sağlanıyor.

Türkiye İş Bankası, Okul Destek Derneği (ODD) işbirliğiyle yürüttüğü Ders Destek Projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerine çevrim içi eğitim desteği veriyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, proje ile başta deprem bölgesindeki iller olmak üzere, devlet okullarında öğrenim gören öğrencilere matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce derslerinde ücretsiz destek sağlanıyor.

Eğitimler, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini güçlendirmeye ve dijital okuryazarlıklarını geliştirmeye yönelik olarak çevrim içi ortamda sunuluyor.

ODD, öğrencilerin başarı düzeylerini ve derslere yönelik tutumlarını nicel verilerle takip ediyor. Buna göre, projeye katılan öğrencilerde ders bazında yıllık yüzde 15 ile yüzde 30 arasında akademik gelişim sağlanıyor.

Projeyle özgüven kazanımı da destekleniyor. Programa dahil olan öğrenciler derslere daha fazla katılım gösteriyor, yanlış yapma kaygısı azalıyor ve sınıf içinde daha rahat söz alabiliyor.

2024-2025 döneminde 1750 öğrencinin yararlandığı projede, yıl genelinde ulaşılan toplam öğrenci sayısı 5 bin 163 oldu. Projede gönüllü olarak görev yapan 827 eğitmen, akademik desteğin yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimlerini de destekliyor. Projeye katılan her 10 öğrenciden 7'si, gelecekte gönüllü olarak eğitime katkı sağlamak istediklerini belirtiyor.

Gönüllü eğitmenler, ODD aracılığıyla başvuru, mülakat ve eğitim süreçlerinden geçerek programa dahil oluyor. Öğrenciler ise "Vitamin", "Kunduz" ve "QuizFLIGHT" gibi eğitim teknolojisi araçlarından ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Ayrıca, uzmanlar tarafından çevrim içi gerçekleştirilen "Yeni Ufuklar Seminerleri" ile öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimleri destekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika

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