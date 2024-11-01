İş Bankası'ndan Yeni Lojistik Platformu Yatırımı

Ekonomi

Türkiye İş Bankası'nın yük ve araç sahiplerini bir araya getirerek geleneksel lojistik süreçlerini dijitalleştiren Prosevkiyat uygulaması ile B2B endüstriyel ürünler pazaryeri platformu Proemtia güçlerini birleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de potansiyel barındıran iş kollarında yeni modeller oluşturma amacıyla hareket eden Türkiye İş Bankası, bir taraftan da kurum içi girişimciliğe destek vermeye devam ediyor.

Hızlandırma programları, yatırım fonları, girişimcilik şubeleri, TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşu olma ve İş Kule Workup Alanı ile girişimcilik ekosistemine 360 derece katkı sunan Banka, imagIN Kurum İçi Girişimcilik Programı'yla da çalışanlarının parlak fikirlerinin yeni ürün ve hizmetlere dönüştürülmesini, kurum içinde yenilik ve girişimcilik kültürünün gelişimini destekliyor.

İmagIN Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında Konya, Samsun, İstanbul gibi farklı konum ve ünvanlarda çalışan 4 kişilik bir ekiple yola çıkan Prosevkiyat, kurucu ekibinin, fikir doğrulamaktan prototiplemeye, müşteri kazanımından ticarileşmeye kadar tüm süreçlerdeki çalışmalarıyla hayata geçirildi.

Kapsamlı müşteri testleri sonrası pazara sunulan Prosevkiyat, yük taşıtmak isteyen firmaları ve yük taşıyan nakliyecileri çevrim içi olarak bir araya getirerek geleneksel lojistik süreçlerini dijitalleştiriyor. Lojistik pazaryeri platformu olmanın da ötesine geçerek, üyelerine sunduğu finansal çözümlerle sektöre ve paydaşlarına değer katıyor.

İş Bankası tarafından 2023'te kurulan B2B endüstriyel ürünler pazaryeri platformu Proemtia ile birleşen Prosevkiyat, faaliyetlerine Proemtia platformu bünyesinde devam edecek ve kullanıcılarla Prosevkiyat markasıyla buluşacak.

Ödeme işlemlerinde alternatif çözümler

Prosevkiyat uygulamasında, ilanlar arasında akıllı filtreleme seçenekleri sunularak kullanıcılara alternatif teklifler gösteriliyor. Ayrıca, kullanıcıların talepleriyle uyumlu olabilecek önerilerin anlık iletimi, belge kontrolü ve ödeme garantisi gibi ek hizmetler veriliyor.

Platform içinden yapılan ödeme işlemlerinde kullanıcılarına farklı çözümler sunan Prosevkiyat, havale, EFT/FAST ve kredi kartlarıyla peşin ve taksitli ödeme yöntemlerine ek olarak, ödemelerini vadeli olarak yapmak isteyen kullanıcılarına Proemtia Bayi Kart ile 180 güne kadar vade imkanı tanıyor.

İş Bankası'nın yenilikçi bankacılık teknolojilerine erişim sağlanmasıyla Prosevkiyat'ın dijital bir pazaryeri olmanın ötesine geçerek bir fintek olarak da faaliyet göstermesi hedefleniyor.