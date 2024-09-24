İş Bankası'ndan Yeni Ödeme Sistemi: Ödemen Tamam - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İş Bankası'ndan Yeni Ödeme Sistemi: Ödemen Tamam

İş Bankası\'ndan Yeni Ödeme Sistemi: Ödemen Tamam

İş Bankası, ticari ödemeleri kolaylaştıran 'Ödemen Tamam' hizmetini duyurdu.

24.09.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası, 'Ödemen Tamam' hizmetini duyurdu.

Türkiye İş Bankası, ticari alışverişlerde alıcının ödemesini; satıcının ise tahsilatını sorunsuz gerçekleştirmesi adına geliştirdiği "Ödemen Tamam" ürününü kullanıma sundu.

Yapılan açıklamaya göre; ürün sayesinde ileri tarihli ödeme gününde müşterinin hesabında yeterli bakiye bulunmaması durumunda banka tarafından, müşteriye önceden tanımlanan kredi dahilinde finansman desteği sağlanıyor. Alıcı ödemesini gerçekleştirirken satıcı da vadesinde gecikme olmadan tahsilatını alıyor; ödeme süreçleri kesinti yaşamadan devam ediyor. Ürüne İş Bankası şubelerinden başvuru yapılabiliyor.

"Ticari müşterilerimize, ödeme ve tahsilat süreçlerinin zamanında gerçekleşmesine yönelik finansal çözümlerimizle destek oluyoruz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye ekonomisinin kalkınmasında önemli bir paya sahip olan KOBİ'ler başta olmak üzere, ticari faaliyette bulunan müşterilerimizin ödeme ve tahsilat süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla Ödemen Tamam ürününü geliştirdik. Bu ürün ile ticari müşterilerimiz ileri vadeli ödemelerinde, hesaplarında yeterli bakiye olmasa dahi Bankamız tarafından sağlanan finansman desteğiyle ödemelerini gecikme olmaksızın gerçekleştirebiliyor. Satıcı konumundaki müşterilerimiz ise vadeli alacaklarını gününde, sorunsuzca tahsil edebiliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İş Bankası, İş Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Yeni Ödeme Sistemi: Ödemen Tamam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:38 Türk Hava Yolları, Pakistan’ın dev havayolu şirketini satın alıyor Türk Hava Yolları, Pakistan'ın dev havayolu şirketini satın alıyor
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
15:35 Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
15:33 Altaylı’nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
15:26 Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
15:17 Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
15:16 Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
15:08 Galatasaray’da dalga geçiliyordu Fransa’da şov yapıyor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 11:09:07. #1.13#
SON DAKİKA: İş Bankası'ndan Yeni Ödeme Sistemi: Ödemen Tamam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement