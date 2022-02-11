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İş Bankası Özel Bankacılık'a birincilik ödülü - Son Dakika

İş Bankası Özel Bankacılık'a birincilik ödülü

11.02.2022 11:52
İş Bankası Özel Bankacılık'a birincilik ödülü

Euromoney'in 'Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi' araştırmasında 'Varlık Yönetimi ve Finansal Planlama Hizmeti' kategorisinde Türkiye'nin en iyi bankası Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık seçildi.

Euromoney'in 'Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi' araştırmasında 'Varlık Yönetimi ve Finansal Planlama Hizmeti' kategorisinde Türkiye'nin en iyi bankası Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık seçildi.

Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık, dünyanın önde gelen ekonomi ve finans yayınları arasında yer alan Euromoney tarafından her yıl düzenlenen "Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi" araştırmasında "Varlık Yönetimi ve Finansal Planlama Hizmeti" kategorisinde Türkiye'nin en iyi bankası seçildi.

Banka, özel bankacılık müşterileri için tasarladığı 13 ihtisas şubesinde, profesyonel bir kadro ile üst düzey standartlarda kişiye özel finansal çözümler sunuyor. Müşteriler, şubelerde risk ve getiri hassasiyet ve beklentilerine uygun yapılandırılmış ürünlere, geniş yatırım seçeneklerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Ayrıca, yatırımlarının büyüklüğü belirli bir miktara ulaşan yatırımcılara yine İş Portföy Yönetimi aracılığı ile "Özel Fon Kuruluşu' hizmeti de sunuluyor.

Kişiye Özel Aile Fonu ayrıcalığı ile yatırımcılar, ürün çeşitliğinin arttığı ve risk seviyelerinin farklılaştığı piyasa koşullarında aile birikimlerinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi imkanına sahip olurken; gelecek kuşak aile fertlerinin yatırımlarına kurumsal bir çatı altında yön verilmiş oluyor. İş Bankası Özel Bankacılık, İş Portföy ile sunulan aile fonu hizmetinin, öngörülebilir bir risk yönetimi ile doğru müşteri kitlesine proaktif olarak sunulması ve nesilden nesile aktarılarak devam ettirilmesiyle öne çıkıyor. - İSTANBUL

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İş Bankası, Euromoney, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası Özel Bankacılık'a birincilik ödülü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İş Bankası Özel Bankacılık'a birincilik ödülü - Son Dakika
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