İş Bankası Yılın İlk Yarısında 29,8 Milyar Lira Kar Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İş Bankası Yılın İlk Yarısında 29,8 Milyar Lira Kar Elde Etti

05.08.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası, 2023 ilk yarısında 29,8 milyar lira kar açıklarken, aktif büyüklüğünü 4 trilyon lira yaptı.

Türkiye İş Bankası, bu yılın ilk yarısında 29,8 milyar lira kar elde ederken, aktif büyüklüğünü 4 trilyon liraya yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk 6 ayında 29,8 milyar lira kar eden banka, öz kaynak büyüklüğünü 360,5 milyar liraya, aktif büyüklüğünü de 4 trilyon lira seviyesine yükseltti.

Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 2 trilyon liraya, gayri nakdi kredi hacmi 741,2 milyar liraya ulaşan bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 2,8 trilyon lira oldu. Bankanın sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 17,4 seviyesinde gerçekleşti.

Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi dijital bankası

Yeniliği ve teknolojiyi her alanda destekleyerek geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket eden İş Bankası, finans ve bankacılık alanında en itibarlı uluslararası yayınlardan biri olan Euromoney tarafından düzenlenen Awards for Excellence ödüllerinde, "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" ödülüne layık görüldü.

Net Sıfır Bankacılık Birliğinin (NZBA) tanımladığı tüm karbon yoğun sektörlerde emisyon azaltım hedeflerini daha önce açıklayan Banka, iklim değişikliğiyle mücadele ve net sıfır hedefiyle yola çıkarak çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bankanın İklim Dönüşüm Planı, karbon yoğun sektörlerin tamamını içerecek şekilde genişletilerek, kredi portföyünden kaynaklanan emisyonlarının yaklaşık yüzde 65'ini oluşturan sektörlerde karbonsuzlaşma hedeflendi.

"Bu alandaki pazar payımız yüzde 28,2 düzeyinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ülke ekonomisine olan desteklerini, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerin finansmanında yüzde 22 nakdi kredi ve yüzde 23 gayri nakdi kredi sektör payıyla bu dönemde de güçlendirdiklerini belirtti.

Aran, ihracat kredilerinde de özel bankalar arasındaki güçlü konumlarını sürdürdüklerini aktararak, "Bu alandaki pazar payımız yüzde 28,2 düzeyinde." ifadesini kullandı.

İş Bankası'nın kurulduğu günden bu yana, tasarruf sahiplerinin nezdinde güvenle özdeşleşmiş bir kurum olduğunu vurgulayan Aran, toplam mevduat hacminin haziran döneminde 2,6 trilyon lira olarak gerçekleştiğini, TP mevduat hacminin ise geçen yılın sonuna göre yüzde 20,7 artarak 1,5 trilyon liraya yükseldiğinin bilgisini paylaştı.

Aran, yurt dışı finansman imkanlarını aktif olarak kullanmaya devam ettiklerini kaydederek, şunları aktardı:

"Haziran ayında 751 milyon dolar ve 513,5 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin ettik. Finansal piyasa enstrümanlarını çeşitlendirmede öncü rol oynuyoruz. Türkiye'de blokzincir teknolojisi kullanarak dijital tahvil ihraç eden ilk banka olduk. Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) yatırımcısı olduğu 100 milyon dolar tutarındaki dijital tahvilin ihracıyla sağladığımız kaynağı, deprem felaketlerinden etkilenen illerdeki kişilerin, çiftçilerin, mikro ve küçük işletmelerin finansmanı için kullanacağız."

Aran, İş Bankası'nın sektördeki öncü konumu, sağlam finansal yapısı ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanan kapsayıcı hizmet anlayışıyla ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Türkiye İş Bankası, İş Bankası, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Bankası Yılın İlk Yarısında 29,8 Milyar Lira Kar Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Kütahya’da şaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdi Kütahya'da şaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdi
Avrupa’nın önemli takımları peşinde koştu Sarıyerspor’a imza attı Avrupa'nın önemli takımları peşinde koştu! Sarıyerspor'a imza attı
Kaya Çilingiroğlu’nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı Kaya Çilingiroğlu'nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı
Barcelona sezona bomba gibi girdi 3 maçta gol olup yağdılar Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar
Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti
Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda kurt çıktı Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda kurt çıktı

19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
16:41
Meclis’te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
00:29
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
00:22
14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü
14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü
00:03
Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
23:32
Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrıldı
23:26
Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu
Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu
23:19
Devrilen tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
Devrilen tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
23:15
Batshuayi hayatının en kötü günlerini yaşıyor
Batshuayi hayatının en kötü günlerini yaşıyor
23:00
Ailesi İstanbul’u istememişti Tuta’nın yeni takımı belli oldu
Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu
22:51
Ozan Tufan kendisine ’’Kilolusun’’ diyenlere videolu cevap verdi
Ozan Tufan kendisine ''Kilolusun'' diyenlere videolu cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 19:59:23. #7.13#
SON DAKİKA: İş Bankası Yılın İlk Yarısında 29,8 Milyar Lira Kar Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.