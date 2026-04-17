İş Dünyasında Değişim ve Gelecek Vurgusu - Son Dakika
İş Dünyasında Değişim ve Gelecek Vurgusu

17.04.2026 16:23
ASO Başkanı Ardıç, yeni kuşak sanayicilerin işin geleceği üzerinde çalışması gerektiğini belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, iş dünyasında yaşanan değişime dikkati çekerek, "Başarı, değişimi okuyabilenlerin, yeniliği zamanında fark edenlerin, belirsizlikler içinde fırsat üretebilenlerin ve cesaretle adım atabilenlerin olacak." dedi.

Gelecek Nesil Sanayiciler Derneği (GENSAD) tarafından düzenlenen "İş Dünyası Sempozyumu", ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan Ardıç, teknolojinin, üretim modellerinin ve tüketici davranışlarının değiştiğine işaret ederek, geçmişte işe yarayan yöntemlerle başarılı olmanın mümkün olmadığını söyledi.

Yeni kuşak sanayicilerin görev tanımının değiştiğini dile getiren Ardıç, "Başarı, değişimi okuyabilenlerin, yeniliği zamanında fark edenlerin, belirsizlikler içinde fırsat üretebilenlerin ve cesaretle adım atabilenlerin olacak. Bu nedenle artık yeni kuşak sanayicilerimizin görevi sadece mevcut yapıyı korumak değildir. Onların görevi, mevcut yapıyı yeni dönemin şartlarına göre güçlendirmek, geliştirmek ve gerektiğinde yeniden yorumlamaktır. Burada çok hassas bir denge var. Bu dengeyi doğru kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Ardıç, pazar, müşteri, rakip tanımlarının yanı sıra teknolojinin de hızla değiştiğine işaret ederek, geçmişte kullanılan zihniyet, refleks ve iş yapma biçimleri ile uzun süre devam edilemeyeceğini dile getirdi.

"Yeni kuşağın ilk görevi işin geleceği üzerinde çalışmak"

Rekabette fark oluşturmak için şirketlerin yönünün, organizasyonunun, teknolojik kapasitesinin, marka değerinin ve iş modelinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ardıç, genç sanayicilere hitaben, "Karar mekanizmasının tamamı henüz elinizde olmayabilir ama geleceğin sorumluluğu artık sizin omuzlarınıza gelmektedir. İşte bu yüzden yeni kuşağın ilk görevi, sadece işin içinde çalışmak değil, işin geleceği üzerinde çalışmayı öğrenmektir. Şirketin içinde bulunmak başka şeydir, şirketin yarınını tasarlamak başka şeydir." ifadesini kullandı.

Ardıç, güçlü şirketlerin, kurucularının emeğini koruduğunu ve yeni kuşağın ufkunu daraltmadığını söyledi. Ardıç, kuşak değişiminin sadece yaş meselesi olmadığını, zihniyet meselesi olduğunu dile getirdi.

Kadın ve genç girişimcilerin önemine dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Bizim arzumuz, genç kuşak sanayicilerimizin sadece hazır yapıları devralan kişiler olarak kalmaması, şirketlerine yeni alanlar açan, kurumsal kapasiteyi büyüten, teknolojik dönüşümü yöneten, markalaşmayı güçlendiren, küresel rekabeti okuyabilen ve ülkemizin sanayi hikayesine yeni bir sayfa ekleyen aktörler haline gelmesidir. Ayrıca genç kuşak sanayicilerimizin bu süreçte daha görünür, daha etkin ve daha güçlü biçimde yer almasını da son derece kıymetli buluyorum. Çünkü kadının güçlü olmadığı, gencin söz sahibi olmadığı, yeni fikrin desteklenmediği bir kalkınma modeli eksik kalır. Unutmayalım, geleceği inşa etmek, geçmişi reddetmek değildir. Geçmişin üzerine ne koyabileceğinizi düşünmekle başlar."

Ardıç'ın konuşmasının ardından sempozyum, "Sanayi ve Girişimcilik Üzerine İlham Veren Sohbetler" etkinliğiyle devam etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Dünyasında Değişim ve Gelecek Vurgusu - Son Dakika

