İş Dünyasında Dijital Dönüşüm Konuşuldu

Ekonomi

MÜSİAD Antalya'nın düzenlediği "2025 Yılı Ekonomisi ve İş Dünyasında Dönüşüm" konulu etkinlikte, dijitalleşme, yapay zeka ve insan kaynakları yönetimi gibi iş dünyasını dönüştüren konuları masaya yatırdı. Etkinlikte, MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, iş dünyasının geleceğine ışık tutan önemli değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, iş dünyasının dönüşüm sürecine ayak uydurmasının gerekliliğine dikkat çekti. Akgül, "2025 yılı ekonomisinin getireceği fırsatlar ve riskleri değerlendirirken, dijitalleşme, yapay zeka ve insan kaynakları yönetimi konularında hazırlıklı olmamız gerekiyor. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda bu etkinliği düzenleyerek, iş dünyasının beklentilerine yanıt vermeyi amaçladık" dedi. MÜSİAD Antalya olarak üyeleriyle ortak akıl çerçevesinde hareket ettiklerini belirten Akgül, göreve geldikten sonra geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyerek iş dünyasının ihtiyaçlarını analiz ettiklerini ifade etti. Akgül, "Bugünkü programımız, o çalıştayda üyelerimizin en çok talep ettiği konular üzerine inşa edildi. Dijital dönüşüme uyum sağlamak ve insan kaynağımızı en iyi şekilde değerlendirmek, gelecekte rekabet avantajımızı sürdürebilmemiz için kritik öneme sahip" diye konuştu.

"Kaygı içinde büyüyen bir nesil ve dijital çağın etkileri"

Etkinliğin konuşmacılarından Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, küresel ekonominin değişen dinamiklerini ve toplumsal dönüşümü değerlendirdi. Dünya nüfusunun hızla yaşlandığını ancak insan ömrünün uzadığını belirten Alkin, bu durumun iş gücü planlaması ve sosyal güvenlik sistemleri açısından büyük etkiler doğuracağını ifade etti. Alkin, genç nesillerin artan kaygı ve depresyon seviyelerine de dikkat çekerek, "Avrupa'da her yıl 65 milyon kutu antidepresan tüketiliyor. Türkiye'de de kaygı ve depresyon oranları hızla yükseliyor. Tek başına yaşamaya alışmış, gelecek beklentisi düşük bir nesil yetişiyor. Bu değişimi anlamadan sağlıklı bir iş dünyası ve ekonomi inşa edemeyiz" dedi.

"Geleceğin iş dünyasında insan kaynaklarını doğru yönetenler ayakta kalacak"

Konuşmasında dijital dönüşümün iş dünyasında oluşturduğu etkileri de değerlendiren Alkin, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin artık kaçınılmaz olduğunu belirtti. "Dijitalleşme ve yapay zeka süreçlerini yönetemeyen şirketler gelecekte ciddi rekabet kaybı yaşayacak. Geleceğin iş dünyasında insan kaynaklarını doğru yönetenler ayakta kalacak" dedi.

"Müşteri güveni ve bağlılığı ekonominin temeli"

Alkin, iş dünyasında müşteri takibinin önemini vurgulayarak, "Piyasayı ve müşteriyi iyi gözlemleyenler uzun vadede ayakta kalır. Müşteri güvenini kaybedenler için ekonomide istikrar sağlamak mümkün olmaz" diye ekledi.

2025'e doğru iş dünyası için yol haritası

Etkinlik, iş dünyasından birçok ismin katılımıyla verimli tartışmalara sahne olurken, 2025 yılına dair ekonomik beklentiler ve iş dünyasında dönüşüm sürecine yönelik önemli iç görüler sundu. Başkan Yusuf Akgül, etkinliğin sonunda Prof. Dr. Emre Alkin'e teşekkür ederek, iş dünyasının dönüşüm sürecinde akademik bakış açısının önemine vurgu yaptı. - ANTALYA