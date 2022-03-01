İş dünyasından risk uyarısı - Son Dakika
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İş dünyasından risk uyarısı

01.03.2022 10:17
İş dünyasından risk uyarısı

Türkiye ekonomisinin beklentilere paralel olarak 2021'de yüzde 11 büyümesinin, iş dünyasının gayretli ve özverili çalışmasıyla ortaya çıktığını kaydeden BARSİAD Başkanı Arif Demirören, "Riskler bertaraf edilip yatırım ortamını iyileştirecek yeni adımlar atılmalı" dedi.

Türkiye ekonomisinin beklentilere paralel olarak 2021'de yüzde 11 büyümesinin, iş dünyasının gayretli ve özverili çalışmasıyla ortaya çıktığını kaydeden BARSİAD Başkanı Arif Demirören, "Riskler bertaraf edilip yatırım ortamını iyileştirecek yeni adımlar atılmalı" dedi.

Türkiye ekonomisinin, zorluklara rağmen son çeyrekte yüzde 9,1 ve 2021 genelinde yüzde 11 büyümesinin çok kıymetli olduğunu belirten Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, yatırım iştahını artıracak yeni hamleler beklediklerini dile getirdi.

Son çeyrekte ve yıllık bazda gerçekleşen büyümenin, iş dünyasının üretim maliyeti odaklı sorunlara rağmen elde edilmiş önemli bir başarı olduğunu kaydeden BARSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, "Sanayicimiz tüm zorluklara rağmen büyük bir özveriyle ekonomik büyümenin temelini oluşturmuştur. Artan maliyetlerin, bilhassa imalat sektörü üzerinde yaşattığı baskı her geçen gün artıyor. Enerjinin arzı, hammadde cephesinde süregelen sıkıntıların yanı sıra Rusya- Ukrayna ekseninde yaşanan son gelişmeler de risk unsuru olarak belirmiştir. Dolayısıyla risk unsurlarının ülke ekonomimizi olumsuz etkileme potansiyelini asgari seviyeye indirmeye, bertaraf etmeye odaklanmalıyız" diye konuştu.

Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2021'de bir önceki yıla göre sanayi faaliyetlerinin toplam katma değerinin yüzde 16,6 oranında gerçekleştiğine de dikkati çeken Arif Demirören, "Sanayicimiz, özellikle pandeminin başından bu yana ve bilhassa küresel ekonomide sorunların zirve yaptığı son dönemde ülke ekonomimizde yeni rekorlara imza atılmasını sağladı. Önümüzdeki büyüme tablosunun sürdürülebilirliği için gerekli olanlar ise yatırım ortamını iyileştirecek, tüketimi ve ihracatı olumlu yönde etkileyecek hamlelerin etkin şekilde hayata geçirilmesidir. Bu vizyon ile ülkemizin büyüme ivmesi daha da yukarı çıkacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Togo Cumhuriyeti, Arif Demirören, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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