İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika
Üye Girişi

İş gücü istatistikleri (1)

10.03.2022 10:45
İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak 2022'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak 2022'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 859 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 21,6 oldu.

İşsizlik oranı 2020 ve 2021 yılı verilerinde bazı aylarda revizyona gidildi.

TÜİK'in daha önce yayımladığı duyuruya istinaden, çeyreklik ve yıllık haber bültenlerinde daha detaylı olarak verilen ve verilmeye devam edilecek olan sektöre ilişkin iş gücü göstergeleri Ocak 2022 Haber Bülteni'nden itibaren aylık olarak yayımlanmayacak.

TÜİK verilerine göre, 2018-2022 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

20182019202020212022
Ocak9,813,513,112,811,4
Şubat1013,912,613,2

Mart1013,912,913

Nisan10,213,713,613,8

Mayıs10,613,713,513,3

Haziran10,713,713,310,6

Temmuz10,813,914,111,2

Ağustos11,21412,711,6

Eylül11,514,112,711,4

Ekim11,613,513,111,2

Kasım12,213,2

13,111,3

Aralık12,713,412,911,4

(Sürecek)

YORUMLAR
500
TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın İnşaat maliyetleri aylık yüzde 15,24 arttı İnşaat maliyetleri aylık yüzde 15,24 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, İşsizlik, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika


Son Dakika
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:30 Almanlar Türk SİHA'ları hakkında konuştu: Umudun silahı
10:24 Teknik servis adı altında telefon hırsızlığı mı başladı? Eskişehir'de yaşayan genç kız 40 gündür telefonuna ulaşamıyor
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
00:25 'Kız kaçırma' kavgası olaylı bitti! Kadın ve çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement