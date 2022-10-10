Türkiye'de işsizlik oranı tek haneye düştü - Son Dakika
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Türkiye'de işsizlik oranı tek haneye düştü

10.10.2022 10:22
Türkiye'de işsizlik oranı tek haneye düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı, 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2 iken kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. İş gücü bir önceki aya göre 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 1815-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.

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İşsizlik yüzde 10'un altına indi! Bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu İşsizlik yüzde 10'un altına indi! Bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6 TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de işsizlik oranı tek haneye düştü - Son Dakika

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