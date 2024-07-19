Sivas Belediye İşçileri, Belediye Başkanını Protesto Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Belediye İşçileri, Belediye Başkanını Protesto Etti

Sivas Belediye İşçileri, Belediye Başkanını Protesto Etti

Sivas Belediyesinde görevli Hizmet-İş sendikasına üye işçiler, mobbinge maruz kaldıkları gerekçesiyle BBP'li Belediye Başkanı Adem Uzun'u protesto etti. İşçiler, bin 500 işçinin sendikadan istifa ettirilmesini kent meydanında protesto etti. Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Uzun'un birliktelik ruhuna darbe yaptığını belirterek, işçilere desteklerini gösterdiklerini söyledi.

19.07.2024 12:16  Güncelleme: 12:19
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Sivas Belediyesinde görevli, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikasına üye belediye işçileri mobinge maruz kaldıkları gerekçesiyle BBP'li Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u protesto etti. Düzenlenen protestoda Uzun'a "Muhsin Yazıcıoğlu çizgisinde ol" çağrısı yapıldı.

Sivas Belediyesi işçileri, son yerel seçimlerin ardından bin 500 işçinin sendikadan zorla istifa ettirilmesini kent meydanında protesto etti. Yaklaşık 300 işçinin katıldığı protestoda sendika temsilcileri ve işçiler Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'a seslenerek, mazbata günü basına yaptığı açıklamada ki "Belediye çalışanları arkadaşlarımızın hepsi rahat olsunlar, işlerine devam etsinler. Kurum barışı benim en çok önem verdiğim konu, biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" sözleri hatırlatıldı.

"Seçilir seçilmez birliktelik ruhuna darbe yaptı"

Programda konuşan Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, başkan Adem Uzun'un seçilir seçilmez belediyedeki birliktelik ruhuna darbe yaptığını ifade ederek, "Bugün, üyelerimizin iradelerini cebren gasp etmeye çalışan Sivas Belediyesi yönetimine karşı dimdik ayakta olduğumuzu göstermek için bu meydandayız. Bugün, emekçilerin özgür iradelerine el uzatarak onurlarını zedelemeye çalışan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve yönetimine karşı, tüm çabaların boşuna olduğunu göstermek için buradayız. Sivas Belediyesi işçileriyle - Hak-İş/Hizmet-İş Sendikamızın 30 yılı aşkın verdiği omuz omuza mücadelesini, bugünde tüm zorluklara rağmen süreceğini herkese göstermek için bir aradayız. Milletimizin iradesinin tecelli ettiği son yerel seçimlerden sonra Sivas Belediye yönetimi, bin 500 üyemizi sendikamızdan zorla istifa ettirmiş, ideolojilerini ve çıkarlarını emekçilerin haklarından öne koyan sendikaya mahküm etmiştir. Sivas Belediye Başkanı Anayasa'mızın 51. maddesinde yer alan 'Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz' ifadesine rağmen üyelerimizi zorla sendikamızdan istifa ettirerek suç işlemektedir. Seçim döneminde 'Birlikteyiz, Birlikte Yöneteceğiz' sloganıyla milletimizin ve emekçilerimizin oylarına talip olan Adem Uzun, seçilir seçilmez Sivas Belediyesi'nde var olan birliktelik ruhuna darbe yapmıştır. İşçilerin iradesini hiçe sayan Sivas Belediyesi yönetimine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

İşçilerden 'Muhsin Yazıcıoğlu çizgisinde ol' çağrısı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'a Büyük Birlik Partisi'nin Şehit Merhum Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun milliyetçiliği tanımladığı "Bizim milliyetçiliğimiz ayırıcı değil birleştirici, çatışmacı değil barıştırıcıdır" sözünü hatırlatan Özdemir, "Sayın Uzun büyük devlet adamı merhum Yazıcıoğlu'nun yoluna baş koyduğu milliyetçilik konusundaki duruşu ortadayken, sizin Sivas Belediyesi'nde ki Sendikamıza uyguladığınız ayrımcı ve çatışmacı politikanız devam edecek mi? Sivas Belediye Başkanı mazbata alma töreninde üyelerimize yönelik yaptığı açıklamasında 'Belediye çalışanları arkadaşlarımızın hepsi rahat olsunlar, işlerine devam etsinler. Kurum barışı benim en çok önem verdiğim konu, biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' demişti. Sayın Başkan farkında mısınız? Yaptığınız sendikal baskılar yüzünden çok önem verdiğinizi söylediğiniz 'Kurum Barışı' Sivas Belediyesi'nde kalmamıştır" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas Belediye İşçileri, Belediye Başkanını Protesto Etti - Son Dakika

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