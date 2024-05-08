İsdemir, Saat Ücretli İşe Alım Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

İsdemir, Saat Ücretli İşe Alım Yapacak

İsdemir, büyüme stratejisi ve işletme ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli statüsünde görev yapmak üzere işe alım yapacak. Başvurular 13 Mayıs'ta başlayacak ve iki hafta boyunca devam edecek. Adaylarda meslek liseleri veya meslek yüksekokullarından mezun olma şartı aranıyor. Başvuru süreci online olarak devam edecek ve başarılı olan adaylar yıl boyunca işe alınacak.

08.05.2024 16:08
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İsdemir, büyüme stratejisi ve işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli statüsünde görev yapmak üzere işe alım yapacak. Şirkette iş başı yapmak isteyen adaylar, 13 Mayıs'tan itibaren iki hafta boyunca Pazartesi'den Cuma'ya kadar başvurularını yapabilecek.

Türkiye'nin küresel çelik güçlerinden İsdemir, ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli statüsünde istihdam edilen pozisyonlar için işe alım yapacak. Oluşturduğu istihdamla bölgenin önde gelen işverenlerinden biri olan şirket, Payas ve İskenderun'un ekonomik ve sosyal kalkınmasına 54 yıldır katkı sağlamaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin 2024 yılında saat ücretli statüsü işe alımları için başvuru süreci 13 Mayıs tarihinde başlayacak. Adaylar, Pazartesi'den Cuma'ya, iki hafta boyunca 13-24 Mayıs tarihleri arasında saat 08.00'den 16.00'ya kadar İsdemir Cumhuriyet Kapı'dan giriş yaparak Kapalı Spor Salonu'nda başvurularını yapabilecekler.

Adaylarda; meslek liselerinin Elektrik-Elektronik/Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve/veya meslek yüksekokullarının Elektrik-Elektronik/Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik alanlarından mezun olma şartı aranıyor. Başvuru tarihi itibari ile 18-26 yaş aralığında (18.05.1997 ve sonrası, 12.05.2006 ve öncesi doğmuş) olma şartı aranan adaylarda; tercihen askerlik görevini tamamlamış olma, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olma ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmama şartları da aranıyor.

Fiziksel başvuruda bulunacak adaylar kimlik belgeleri ile başvuru yapabilecekken, fiziksel başvuruda bulunamayacak adayların birinci derece yakınlarının (eş ve kardeşler dahil) nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacakları başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında verilecek bağlantı adresi üzerinden başvuru süreci online olarak devam edecek.

Sınav ve değerlendirmelerin ardından başarılı olan adayların saat ücretli statüsündeki tüm pozisyonlarda yıl boyunca işe alımları gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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