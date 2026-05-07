ISG\'de Yeni Yönetim Yapılanması

07.05.2026 16:12
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, kurumsal yapılanmasını güçlendirerek yeni liderlik modeli oluşturdu.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, üst yönetim ve teknik liderlik yapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir kurumsal yapılanma sürecine girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında 48,4 milyon yolcuya ulaşan ISG, yeni büyüme fazında daha güçlü bir yönetişim ve teknik liderlik yapısı oluşturmayı hedefliyor.

Malezya Havalimanları Grubu (MAHB) bünyesinde faaliyet gösteren ISG'de bir yıldır sürekliliği ve operasyonel dayanıklılığı sağlama görevi üstlenen Yönetim Komitesi yapısı sona ererken, daha net tanımlanmış yönetim sorumlulukları, sadeleştirilmiş karar alma süreçleri ve güçlendirilmiş kurumsal uyumu esas alan yeni bir liderlik modeli hayata geçirildi. Bu kapsamda Yönetici Direktör (Executive Director) pozisyonu yeniden devreye alınırken, Teknik Hizmetler ve Projeler Genel Müdür Yardımcılığı (CTPO) pozisyonu oluşturuldu.

Yeni yapılanma kapsamında Hanita Ahmad, Yönetici Direktör ve ISG Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanırken, aynı zamanda Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini de sürdürmeye devam edecek.

Malezya Havalimanlarından görevlendirmeyle Haziran 2025'te ISG'ye katılan Ahmad, görevi süresince yönetişim entegrasyonunun güçlendirilmesi, hissedar uyumunun artırılması ve MAHB ile ISG arasındaki kurumsal koordinasyonun geliştirilmesinde önemli rol üstlendi. Finans dönüşüm, stratejik liderlik, yönetişim ve uluslararası iş ortaklığı alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Ahmad, yeni görevinde kurumsal performans yönetimi, paydaş ilişkileri, yönetişim etkinliği ve stratejik hedeflerin hayata geçirilmesine liderlik edecek.

Ahmad aynı zamanda, ISG ile MAHB arasındaki entegrasyon sürecinin daha da güçlendirilmesinde aktif rol üstlenmeye devam edecek.

CTPO pozisyonu ile teknik kapasite ve altyapı yönetimi güçleniyor

ISG'nin büyüyen operasyonel yapısı ve uzun vadeli altyapı hedefleri doğrultusunda oluşturulan CTPO pozisyonuna Levent Çelik atandı. Söz konusu adımla mühendislik, teknik hizmetler, altyapı yönetimi, sermaye projeleri, iş sağlığı güvenliği ve kalite güvence süreçlerinin kurumsal düzeyde daha entegre şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Teknik operasyonlar, altyapı yönetimi, varlık yaşam döngüsü yönetimi, iş sağlığı güvenliği ve proje yürütme alanlarında deneyime sahip Çelik'in liderliğinde ISG'nin gelecekteki kapasite artışı, operasyonel dayanıklılığı ve stratejik altyapı hazırlıklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yeni yapılanmanın, terminal genişletme çalışmaları ve büyük ölçekli altyapı projeleri başta olmak üzere ISG'nin gelecekteki büyüme fırsatlarına ivme kazandırması bekleniyor.

Son yıllarda Avrupa havacılık sektörünün önemli büyüme performanslarından birini sergileyen ISG, yeni yönetim yapılanmasıyla sürdürülebilir büyüme, operasyonel mükemmeliyet, teknik kapasite gelişimi ve kurumsal yönetişim alanlarındaki dönüşümünü daha ileri taşımayı planlıyor. "Şehrin Havalimanı" kimliğini küresel bağlantı merkezi vizyonuyla güçlendiren ISG, yeni liderlik yapısıyla İstanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası hava ulaşımındaki stratejik konumuna katkı sağlamayı sürdürecek.

Kaynak: AA

